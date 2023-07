Gol Ajaib Messi Membawa Kemenangan di Debut Miami

LIONEL Messi membuat awal yang magis dalam petualangannya di Amerika dengan mencetak gol penentu pada detik terakhir. Gol itu diraihnya melalui tendangan bebas melengkung dalam pertandingan debutnya untuk Inter Miami pada Jumat.

Deep dalam waktu tambahan babak keempat, ketika pertandingan Leagues Cup melawan klub Meksiko Cruz Azul berakhir dengan skor 1-1, Messi memenangkan tendangan bebas tepat di luar kotak penalti, dalam jarak sempurna bagi kaki kirinya yang terkenal.

Pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu melihat posisi kiper Cruz Azul, Andres Gudino, lalu menundukkan kepalanya sebelum melengkungkan tembakan tinggi ke kanan penjaga gawang dan masuk ke sudut atas untuk membawa kemenangan 2-1.

Para penonton kapasitas 20.000 orang di DRV PNK Stadium Miami meriah, beberapa penggemar berlari ke lapangan sebelum ditangkap petugas keamanan. Bom asap berwarna pink khas Miami meledak di area di belakang gawang, dihuni oleh para pendukung tim yang paling bersemangat.

"Kami ingin memulai seperti ini dengan memberikan kemenangan bagi orang-orang ini," kata Messi.

"Kami tahu bahwa sangat penting bagi kami untuk memulai kejuaraan ini dengan gaya kemenangan dan untungnya kami bisa melakukannya pada akhirnya, dan saya sangat senang," tambahnya.

Inter Miami saat ini berada di dasar klasemen Major League Soccer dan belum meraih kemenangan dalam 11 pertandingan liga. Messi mengatakan kemenangan tersebut sangat dibutuhkan.

"Ini adalah kebahagiaan besar untuk mendapatkan kemenangan pertama ini setelah bagaimana kami tampil di liga," katanya. "Penting untuk memulai dengan kemenangan, terlepas dari fakta bahwa ini adalah kejuaraan lain, untuk rasa percaya diri sangat bagus untuk meraih kemenangan."

Miami dan Major League Soccer (MLS) berharap kedatangan pemenang Piala Dunia Argentina dan legenda sepanjang masa akan mengubah olahraga sepak bola dan membawanya masuk ke arus utama Amerika. Jika debut Messi menjadi acuan, bintang mantan Barcelona ini masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan.

Sebelum golnya yang indah, dia sudah terlihat tajam dan sigap, sentuhannya menunjukkan bahwa hingga kurang lebih satu minggu lalu dia masih berlibur di pantai Karibia bersama keluarganya.

Sergio Busquets, gelandang Spanyol dan mantan rekan setim di Barca, yang ikut bergabung dalam petualangan Amerika Messi, juga memberikan kesan yang kuat setelah keduanya masuk dalam pertandingan di menit ke-54 sebagai bagian dari pergantian tiga pemain bersama Josep Martinez dari Venezuela.

Busquets menunjukkan pemahaman terkenalnya yang hampir telepati dengan Messi tetap ada, setelah lebih dari dua tahun terpisah satu sama lain, dengan gelandang tersebut memberikan umpan dari berbagai sudut ke kaki Messi.

Namun, gol magis Messi-lah yang akan tetap berada dalam ingatan para penggemar Inter Miami.

Dia juga memastikan co-owner klub, David Beckham, tersenyum lebar pada akhir pertandingan.

"Sejujurnya, begitu saya melihat tendangan bebas diberikan, saya langsung berpikir inilah cara seharusnya berakhir. Terutama ketika Anda memiliki pemain seperti Leo dan Sergio di lapangan, itulah yang mereka hasilkan," kata mantan gelandang timnas Inggris tersebut.

"Malam ini sangat menarik bagi para penggemar kami. Semua orang yang datang ke sini untuk melihat Leo hanya melangkah ke lapangan, apalagi melakukan apa yang telah dia lakukan. Itu adalah impian yang menjadi kenyataan bagi semua orang di stadion ini.

"Ini adalah momen penting bagi negara ini, momen penting bagi liga ini," ujarnya.

Messi menjadi pemain terbesar yang bergabung dengan MLS ketika dia bergabung dengan Miami setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir pada bulan Juni.

Penggemar

Legenda NBA, LeBron James, bintang televisi realita Kim Kardashian, dan legenda tenis Serena Williams adalah beberapa dari banyak bintang yang hadir. Banyak penggemar mengenakan seragam pink replika Miami dengan nama dan nomor 10 Messi di belakang. Lainnya menggunakan topeng dan spanduk Messi, ada yang mengenakan topeng kambing sebagai simbol status Messi sebagai The Greatest Of All Time.

Ada sedikit kekecewaan ketika pemain-pemain diumumkan dengan Messi di bangku cadangan dan jelas bahwa rencana telah dibuat untuk merayakan debutnya sebagai kembang api meledak di atas tribun saat wasit meniup peluit untuk memulai pertandingan.

Melawan arus permainan, setelah Cruz Azul menyia-nyiakan sejumlah peluang, Miami unggul di menit ke-44 dengan tembakan bagus rendah dari Robert Taylor yang membentur tiang gawang. Messi dan Busquets masuk dengan keunggulan tersebut tetap terjaga, tetapi melihat Meksiko menyamakan kedudukan melalui tendangan keras dari Uriel Antuna di menit ke-65.

Kemudian datanglah momen Messi, pengenalan sempurna bagi para penggemar baru dan negara baru baginya. (AFP/Z-3)