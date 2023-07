Andre Onana Resmi Gabung ke Manchester United

MANCHESTER United (MU) resmi mengonfirmasi kedatangan Andre Onana dari Inter Milan dengan nilai transfer 47,1 juta pounds - sekaligus Erik ten Hag menggantikan David de Gea dengan kiper utama yang menjadi target. Proses transfer pun sudah selesai.

Status Onana sebagai pemain United akan diaktifkan setelah mendapatkan izin internasional. Onana telah menandatangani kontrak lima tahun di Old Trafford dengan opsi perpanjangan satu tahun.

MU sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Inter senilai 43,7 juta poundss ditambah potensi tambahan 3,4 juta pounds. Sementara Onana sudah menyetujui persyaratan pribadi dan telah melewati pemeriksaan medis di Carrington.

Baca juga: Ten Hag: Kehadiran Jonny Evans Baik Bagi Para Pemain Muda

"Bergabung dengan Manchester United adalah suatu kehormatan yang luar biasa dan sepanjang hidup saya telah bekerja keras untuk mencapai momen ini, melewati banyak rintangan di sepanjang perjalanan," ujar kiper berusia 27 tahun itu.

"Berjalan keluar di Old Trafford untuk membela gawang kami dan berkontribusi bagi tim akan menjadi pengalaman luar biasa. Ini adalah awal dari perjalanan baru bagi saya, bersama rekan-rekan baru dan ambisi baru untuk diwujudkan."

Baca juga: Andre Onana ke MU Gantikan David De Gea

"Manchester United memiliki sejarah panjang dengan kiper luar biasa, dan kini saya akan memberikan segalanya untuk menciptakan warisan saya sendiri dalam beberapa tahun mendatang. Saya sangat antusias atas kesempatan untuk kembali bekerja dengan Erik ten Hag, dan saya tak sabar untuk berperan dalam kesuksesan yang dia kejar di klub sepak bola besar ini," tambah Onana.

John Murtough, Direktur Sepak Bola United yang memimpin upaya transfer Onana sebagai pengganti David de Gea, menambahkan, "Andre adalah pilihan utama kami untuk menjadi kiper baru Manchester United, dengan profil atribut teknis dan kepribadian yang tepat."

"Sebagai seorang yang telah mencapai kesuksesan sepanjang kariernya, kami yakin Andre akan memberikan mentalitas juara yang kami bangun dalam skuad kami. Dia sudah menjadi salah satu kiper terbaik di dunia dan pada usia 27 tahun, kami percaya dia masih dapat berkembang lebih baik dalam beberapa tahun mendatang."

Sebelumnya, MU telah menggoda kedatangan Onana dengan memposting video di Twitter yang menampilkan jersey barunya dicetak di toko klub dengan keterangan "Apa namaku?" - mengutip lirik dari lagu Rihanna yang terkenal dengan lirik "Oh na na, what's my name".

Apabila bergabung dengan tim, Onana berpotensi melakukan debutnya melawan Arsenal Sabtu (22/7) di New Jersey, sebelum tampil dalam pertandingan selanjutnya melawan Real Madrid dan Borussia Dortmund.

Pada Selasa (18/7) Onana sempat terlihat tiba di bandara Milan, menaiki pesawat menuju Birmingham untuk menjalani pemeriksaan medis. Baik pemain maupun klub telah merahasiakan transfer ini hingga Onana membagikan pemikirannya tentang langkah ini kepada Gazetta dello Sport.

"Dalam situasi seperti ini, yang penting adalah jujur dan selalu memberi tahu orang-orang kebenaran," kata mantan kiper Ajax itu. "Saya adalah seseorang yang selalu mencari tantangan baru."

"Bermain di Liga Premier dan untuk klub seperti United adalah hal yang tak bisa ditolak. Semua pihak ingin hal ini terjadi."

"Namun yang paling penting adalah, bahkan jika saya tetap di Inter, saya akan tetap bahagia karena saya tidak pernah mengalami masalah di sana. Malah, ada keajaiban yang lahir di Milan yang sulit untuk dijelaskan."

Ketika ditanya tentang perasaannya mengikuti jejak kiper legendaris Manchester United seperti Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, dan David de Gea, Onana menambahkan, "Dipilih untuk melanjutkan tradisi ini membuat saya bangga dan bertanggung jawab: saya ingin memenangkan trofi bersama rekan-rekan baruku."

Sebelumnya, Onana telah bermain di bawah asuhan Erik ten Hag selama masa kepelatihan terakhirnya di Ajax, setelah meniti karier dari akademi klub tersebut. Manajer Belanda itu sangat ingin memfasilitasi reuni ini ketika Manchester United semakin serius tertarik pada bintang Serie A ini setelah menyelesaikan transfer sebesar 60 juta pounds untuk Mason Mount awal bulan ini.

Onana sangat ahli dalam mengoper bola, suatu hal yang menjadi kelemahan dalam permainan David de Gea dan menjadi prioritas yang ingin diperkuat oleh Erik ten Hag selama jendela transfer musim panas.

Sejak pindah ke Inter Milan sebelum musim lalu, Onana telah tampil dalam 41 pertandingan di semua kompetisi dan membantu klub Milan tersebut meraih kesuksesan dalam Copa Italia dan Supercoppa Italiana. Onana juga tampil dalam final Liga Champions, di mana klub Milan kalah 1-0 dari Manchester City di Istanbul pada bulan Juni.

Kedatangan Onana akan membawa total pengeluaran klub melebihi 100 juta pounds dan memungkinkan fokus untuk mencari prioritas tersisa bagi renovasi skuad Manchester United di musim panas ini: mencari penyerang.

Kemungkinan Manchester United akan kembali mengejar pemain dari liga Italia, dengan Rasmus Hojlund dari Atalanta menjadi target utama klub untuk posisi tersebut. Perebutan tanda tangan kiper ini juga dapat memungkinkan Dean Henderson menyelesaikan transfer senilai 20 juta pounds ke Nottingham Forest.

Pemain berusia 26 tahun ini menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub tersebut sebelum kampanyenya terhenti karena cedera, dan ia ingin kembali ke City Ground dan merebut posisi nomor satu.

Tom Heaton, 37, menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun pada awal jendela transfer untuk memberikan perlindungan menghadapi krisis penjaga gawang. Jika Manchester United melakukan langkah untuk Zion Suzuki dari Jepang yang bernilai 5 juta pounds, klub mungkin akan memberikan izin transfernya ke Luton Town.

Suzuki, 20, menjadi pemain termuda dalam sejarah Urawa Reds di J-League yang menandatangani kontrak profesional pada usia 16 tahun, dan debut senior untuk tim nasional Jepang pada 2022.

Saat ini, David de Gea yang merupakan pemain bebas transfer, dilaporkan berminat kembali ke Spanyol setelah 12 tahun di Manchester, dan Sevilla dikabarkan menjadi klub yang mencari tanda tangannya jika kiper andalan mereka, Yassine Bounou, meninggalkan klub pada musim panas ini.

Pemain internasional Maroko tersebut telah dikaitkan dengan Paris Saint-Germain dan Bayern Munich. (Dailymail/Z-3)