Xavi Simons Dikabarkan Selangkah lagi Menjadi Pemain RB Leipzig

PESEPAK bola 20 tahun Xavi Simons dikabarkan tinggal selangkah lagi akan bergabung dengan RB Leipzig dengan status pinjaman. Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, klub Xavi Simons, Paris Saint-Germain (PSG) telah sepakat meminjamkan pemain mudanya itu ke klub yang finis pada posisi ketiga Liga Jerman musim lalu, Leipzig selama satu musim.

'Xavi Simons ke RB Leipzig, here we go! Perjanjian selesai dipinjamkan dari PSG berlaku hingga Juni 2024,' tulis Romano melalui Twitter.

Romano mengatakan tahap selanjutnya dari tahapan transfer pemain tim nasional Belanda itu adalah tes medis sebelum kemudian menandatangani kontrak.

Jurnalis asal Italia itu menambahkan, pada kesepakatan transfer ini tidak ada klausul opsi pembelian dan sang pemain akan kembali merumput di Parc des Princes pada musim berikutnya.

'Tidak ada klausul opsi beli, seperti yang selalu dikatakan, kembali ke PSG musim panas mendatang. Xavi dan agennya, sudah berada di Leipzig,' kata Romano.

Kabar peminjaman ini akan menjadi peminjaman kedua yang dijalani Xavi Simons semenjak didatangkan PSG dari Barcelona pada Juli 2019.

Masa peminjaman pertama pesepak bola yang berposisi sebagai gelandang serang itu adalah di PSV Eindhoven pada musim lalu dan di sana ia tampil gemilang.

Saat itu, Xavi Simons bermain menjadi pilihan utama hampir di setiap pertandingan dengan 48 kali tampil di seluruh kompetisi dengan mencetak 22 gol dan 12 assist untuk klub yang bermarkas di Stadion Philips tersebut.

Penampilan apiknya membantu PSV menyabet double winners dengan menjadi juara KNVB Cup dan menjuarai piala Johan Cruyff Shield serta membawa timnya finis pada posisi kedua Liga Belanda 2022-2023 dengan 75 poin, berjarak tujuh poin dari Feyenoord yang menjadi juara.

Selain meraih dua gelar bersama timnya, pada musim itu Xavi Simons juga menyabet gelar individual menjadi top skor Liga Belanda musim lalu bersama Anastasios Douvikas dari FC Utrecht dengan 19 gol. (Z-6)