Andre Onana Semakin Dekat Berseragam Manchester United

MANCHESTER United dikabarkan telah mendapatkan kiper incaran mereka yaitu Andre Onana dari Inter Milan.

Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, Manchester United dikabarkan telah 'here we go' untuk mendaratkan Onana sebagai pengganti David de Gea, yang baru saja hengkang.

"Andre Onana ke Manchester United, akhirnya here we go!," tulis Romano melalui laman Twitter pribadinya, Senin (17/7).

Baca juga: Ten Hag Cabut Ban Kapten Harry Maguire

Romano mengatakan Manchester United, saat ini, sedang menyelesaikan kesepakatan dengan Inter agar kiper berkebangsaan Kamerun itu melakukan tes medis dan menandatangi kontrak

Jurnalis Italia itu juga menambahkan Setan Merah kini meminta VISA untuk mengurus perjalanan Onana untuk mengikuti tur pramusim di Amerika Serikat (AS) menghadapi Arsenal, Wrexham, Real Madrid, dan Borussia Dortmund.

"Manchester United akan meminta VISA untuk perjalanan Onana ke AS. Ten Hag akan memiliki kiper baru yang diinginkannya," klaim Romano.

Baca juga: Isak Hansen-Aaroen Buat Ten Hag Terkesan

Terkait kontrak, mantan kiper Ajax Amsterdam itu akan menandatangani kontrak lima tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.

"Andre Onana akan menandatangani kontrak lima tahun di Manchester United, berlaku hingga Juni 2028. Manchester United juga akan memasukkan opsi untuk musim selanjutnya, hingga 2029," ungkap Romano.

Dilansir dari Transfermarkt, Onana tampil apik pada satu musim terakhir saat kiper 27 tahun itu tampil 41 kali bersama Inter di seluruh kompetisi dengan mencatatkan 19 cleansheets serta memenangkan dua trofi yaitu Coppa Italia dan Supercoppa Italiana.

Penampilan apik Onana juga membawa Inter menembus final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak terakhir kali pada 2009/2010, tahun dimana mereka meraih treble winners atau mendapatkan tiga piala dalam semusim di bawah Jose Mourinho.

Adapun, Onana bukan sosok asing bagi Erik ten Hag, pelatih Setan Merah saat ini. Keduanya pernah bekerja sama di Ajax selama 4,5 musim dan meraih enam trofi yaitu 3x Eredivisie (2018/2019, 2020/2021, 2021/2022), 2x KNVB Beker (2018/2019, 2020/2021), dan 1x Johan Cruyff Shield (2019). (Ant/Z-1)