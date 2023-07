Alexander-Arnold Minta Liverpool Tampil Konsisten di Musim 2023/24

BEK Liverpool Trent Alexander-Arnold menyebut timnya harus tampil konsisten pada setiap pertandingan agar mampu menyaingi Manchester City di ajang Liga Primer Inggris musim 2023/2024.

Musim lalu, Liverpool tertinggal 22 poin dari Manchester City, yang tampil sebagai juara, sementara The Reds harus puas finis di peringkat kelima dan gagal meraih tiket ke Liga Champions.

"Kami tahu bagaimana caranya memenangkan liga (Liga Primer Inggris), kami tahu bagaimana menantang City dan berhadapan langsung dengan mereka. Kami harus tampil konsisten sepanjang musim," kata Alexander-Arnold dilansir dari SkySports, Selasa (11/7).

Musim lalu, Liverpool tampil loyo ketika bermain tandang dengan hanya mampu mengumpulkan 23 poin dari 19 pertandingan. Tim besutan Juergen Klopp itu hanya sanggup memperoleh enam kemenangan, lima hasil seri, dan delapan pertandingan berakhir kekalahan.

"Sepanjang musim, kami memiliki hasil yang bagus melawan tim-tim besar tetapi kami kehilangan poin dan terutama poin ceroboh saat tandang. Ini adalah hal-hal yang secara alami kami pikirkan yang perlu kami perbaiki," ungkap Alexander Arnold.

Liverpool, di bursa transfer musim ini, telah melakukan pergerakan untuk memperbaharui lini tengah mereka setelah kepergian James Milner dan Naby Keita.

Kedatangan Alexis Mac Allister dari Brighton and Hove Albion dan Dominik Szoboszlai, yang ditebus dari RB Leipzig, diharapkan The Kop - sebutan untuk suporter Liverpool - mampu memberikan angin segar di lini tengah The Reds.

Liverpool dijadwalkan akan memulai pertandingan perdana di Liga Primer Inggris melawan Chelsea di Stadion Stamford Bridge pada 13 Agustus mendatang.

"Di bawah manajer baru, mereka (Chelsea) akan punya waktu untuk mengerjakannya dan mudah-mudahan bagi mereka menemukan stabilitas tetapi bagi kami dan bagi saya, saya hanya fokus pada Liverpool sekarang dan memastikan kami memulai dengan awal yang baik," kata Alexander-Arnold mengenai laga melawan Chelsea. (Ant/Z-1)