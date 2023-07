42 Wasit Indonesia Ikut Kursus VAR

PERSIAPAN untuk menerapkan Video Assistant Referee (VAR) di kompetisi profesional Indonesia terus dilakukan. Usai akhir bulan lalu menggelar Kick off VAR Meeting Liga Indonesia bareng FIFA, kali ini diselenggarakan VAR Education untuk para wasit.

Kegiatan VAR Education untuk sang pengadil lapangan itu diselenggarakan di Jakarta pada 5-7 Juli dan diikuti 42 wasit. Sebanyak 18 wasit akan bertugas di BRI Liga 1 dan 24 wasit yang nantinya akan bertugas di Liga 2.

Wasit yang bertugas di Liga 1 antara lain Thoriq Alkatiri, Yudi Nurcahya, Asep Yandis, Bangkit Sanjaya, Rio Putra Permana, M Erfan Efendi, Abdul Aziz, Agus Fauzan Arifin, Aidil Azmi, dan Armyn Dwi.

Sementara wasit Liga 2, antara lain Aprisman Aranda, Cahya Sugandi, Sance Lawita, Agung Setiyawan, Mansyur, Tomi Manggopa, Agus Walyono, Amri Nurhadi, Axel Febrian Sinaga, Bagus Kurniawan, Candra, Eko Saputra, Fibay Rahmatullah, Hamdi, dan Irfan Wahyu Wijanarko.

Materi yang disampaikan dalam agenda tersebut adalah VAR Protokol Basics, Var New Way to Decide, VAR Line, Intervention Challenges, Intervention Hand Ball, hingga Intervention Fouls.

Beragam materi itu dijelaskan VAR Lead Instructure dari FIFA, Subkhidin. Khusus hari pertama, membahas terkait VAR Protokol Basic dan VAR New way to decide.

“Agenda ini sangat penting bagi kami. Karena biar bagaimana pun butuh hal-hal baru untuk up date kemampuan kami. Apalagi terkait VAR yang harus kami pahami sejak awal,” ujar Thoriq.

Direktur Operasional LIB sekaligus VAR Project Leader Asep Saputra menyebut VAR Education untuk wasit merupakan bagian dari proses menuju diterapkannya teknologi VAR di Liga 1. Menurutnya, banyak hal yang harus dipahami dan diperhatikan oleh wasit.

“Pada prinsipnya kami berharap semua wasit punya pemahaman yang sama tentang penggunaan VAR sehingga akan berdampak pada kualitas pertandingan. Kami menyadari itu butuh proses yang lama dan sangat detail. Kami berharap enam bulan ke depan, semua wasit sudah memahai dan siap untuk diterapkannya VAR. Perlu diketahui, bagi wasit, ini adalah VAR Education yang pertama. Masih ada pertemuan berikutnya,” terang Asep. (LIB/Z-6)