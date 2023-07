EA Sports Jadi Sponsor Utama La Liga

LA Liga memperluas ekosistem digital mereka bersama perusahaan teknologi dan gim Electronic Arts (EA) Inc untuk lima musim ke depan.

"Bersama-sama kami ingin menciptakan sepak bola yang lebih baik untuk masyarakat dan masyarakat yang lebih baik untuk sepak bola kami," kata Presiden La Liga Javier Tebas dalam keterangan resmi, Selasa (4/7).

Persatuan La Liga dan EA Sports adalah puncak dari hubungan yang terkonsolidasi selama 10 tahun terakhir, dan sekarang bergerak ke tingkat yang baru sebagai sponsor utama kompetisi.

"Saat kami memasuki era baru dengan EA Sports FC, kami senang kemitraan La Liga kami dapat terwujud dalam berbagai berbagai cara, mulai dari teknologi audio-visual hingga inovasi hiburan, dari inisiatif akar rumput hingga komunitas digital, semuanya bertujuan untuk mendekatkan penggemar dengan sepak bola," ujar VP of Brand at EA Sports David Jackson.

Ia menambahkan, aliansi strategis ini membawa serta cara barur dalam melihat sepak bola, mendobrak batasan antara fisik dan digital, dan menciptakan produk unik yang akan menjangkau audiens yang lebih luas.

Kesepakatan tersebut juga akan tercermin dalam penamaan Divisi Pertama, yang akan berganti nama menjadi La Liga EA Sports dan Divisi II, yang akan berganti nama menjadi La Liga Hypermotion, mengacu pada teknologi mutakhir yang digunakan dalam video game EA Sports FC berdasarkan motion capture yang menggunakan gambar generasi tinggi untuk menciptakan pengalaman gim yang lebih realistis.

Komitmen kedua perusahaan pun dinilai lebih dari sekadar transformasi teknologi dan audiovisual, karena keduanya bertujuan untuk terus menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan menginspirasi dunia melalui sepak bola.

Hal ini senada dengan arah baru La Liga yang mencerminkan pertumbuhan yang dialaminya selama satu dekade terakhir untuk menjadi ekosistem sepak bola terbesar di dunia, bersama dengan slogan The Power of our Futbol yang merupakan komitmen kompetisi untuk menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kemitraan penting lainnya untuk musim 2023/24 juga akan menghadirkan aliansi lain, termasuk kemitraan yang baru-baru ini dihadirkan dengan LEGENDS, The Home of Football, yang terletak di Madrid, sebuah ruang yang menyatukan koleksi memorabilia terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. (Ant/Z-1)