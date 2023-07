Rumor: Luis Enrique Sepakat Tukangi PSG

LUIS Enrique dikabarkan telah sepakat untuk melatih klub raksasa Ligue 1 Paris-Saint Germain (PSG).

Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan pelatih asal Spanyol itu telah sepakat melatih PSG dan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.

"Paris Saint-Germain siap menyegel kesepakatan dengan Luis Enrique, akan segera menandatangani kontrak dua tahun," cicit Romano melalui Twitter, akhir pekan lalu.

Romano mengabarkan, Enrique akan segera menandatangani kontrak setelah klub yang diperkuat Kylian Mbappe itu mendepak pelatih mereka saat ini Christophe Galtier.

"Pelatih Spanyol akan diresmikan setelah klub menyelesaikan kesepakatan keluar dengan Christophe Galtier, sangat dekat. Here we go"," lanjutnya.

Selama karier profesionalnya sebagai pelatih, Enrique telah melatih tiga klub yaitu AS Roma, Celta de Vigo, dan Barcelona serta satu tim nasional yaitu timnas Spanyol. Karier suksesnya melatih klub adalah saat empat tahun melatih Blaugrana.

Saat itu, ia berhasil mempersembahkan sembilan trofi yaitu adalah 1x Liga Champions (2014/2015), 1x Piala Dunia Antar Klub (2015), 2x La Liga (2014/2015, 2015/2016), 1x Piala Super Eropa (2015), 3x Copa del Rey (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), dan 1x Supercopa de Espana (2016).

Adapun, selama empat tahun melatih timnas Spanyol, pelatih 53 tahun itu gagal mempersembahkan trofi. Ia gagal membawa La Furia Roja berprestasi di dua ajang besar yaitu Piala Eropa 2020 karena terhenti di semifinal dan di Piala Dunia 2022 Qatar karena terhenti di babak 16 besar. (Ant/Z-1)