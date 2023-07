Pemain sayap asal Amerika Serikat (AS) Timothy Weah resmi berseragam Juventus. Ia dipastikan hijrah dari klub Prancis Lille setelah hasil tes medisnya di Juventus berjalan sukses.

"Timothy Weah secara resmi menjadi seorang pemain Juventus. Dia bergabung secara permanen dari Lille," tulis Juventus dalam pernyataan di situs resmi klub pada Sabtu (1/7).

Juventus menebus Weah seharga 10,3 juta euro atau sekitar Rp169 miliar, dan tambahan biaya lain sebesar maksimal 1 juta euro atau sekitar Rp16,4 miliar.

Timothy menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dan dipastikan bakal mengisi posisi Juan Cuadrado yang kontraknya habis bulan lalu. Timothy kini mengikuti jejak sang ayah, George Weah yang pernah berkarier di Italia saat membela AC Milan.

Timothy lahir di New York, AS pada 2000 dan bermain di akademi New York Red Bulls sebelum pindah ke akademi Paris Saint-Germain. Di klub Paris itulah ia menjalani debut profesional.

Dia kemudian dipinjamkan ke Celtic sebelum dilepas ke Lille. Weah kemudian menjadi salah satu pemain penting Lille saat memenangi Liga Prancis 2020-21. Performanya membuat dia dipanggil timnas AS sejak 2018 dan kini dia sudah mencatat 31 penampilan serta ikut tampil di Piala Dunia 2022 silam. (Ant/Z-11)