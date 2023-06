Dukung Pembinaan Sepak Bola Usia Dini, Aice dan PSSI Bagikan Es Krim dan Ratusan Bola

DUKUNGAN untuk pembinaan sepak bola usia dini terus mengalir. Salah satunya dari produsen es krim, Aice Group yang menjalin kolaborasi dengan PSSI meluncurkan Gerakan 10 ribu es krim dan ratusan bola untuk bangkitkan semangat atlet muda sepak bola di seluruh Indonesia.

Gerakan ini dicetuskan Aice Group sebagai inisiatif swasta memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola usia dini tanah air yang berkelanjutan. Salah satu bentuk kolaborasinya adalah dukungan Aice Group ke liga anak, Indonesia Junior League (IJL).

Bersama IJL dan berbagai Sekolah Sepak Bola, Aice Group akan mendistribusikan ratusan bola dan puluhan ribu es krim pilihan Lionel Messi.

Chief Executive Officer Aice Group Jack Wang mengatakan, pihaknya meyakini bahwa semua orang bisa menjadi from zero to hero. Messi adalah contoh ideal dari figur sukses dunia yang berawal dari masyarakat kelas bawah dan bermodalkan kerja keras sejak kecil hingga kini menjadi bintang sepakbola kelas dunia.

"Seperti yang telah dibuktikan oleh Messi sebagai brand Ambassador Aice, kami berharap pembagian puluhan ribu es krim Aice dan ratusan bola berkualitas ini dapat memotivasi para talenta muda setiap berlatih sepak bola. Selain itu, memiliki sosok ikon sepak bola yang dijadikan idola dan panutan dalam berlatih pun tentunya memberikan dorongan semangat yang lebih untuk berkembang menjadi lebih baik setiap harinya. Tentunya, seorang Lionel Messi adalah sosok yang tepat untuk menjadi inspirasi mereka meraih prestasi setinggi-tingginya. ” tutur Jack Wang dalam keterangannya.

Kolaborasi itu juga sebagai tindak lanjut dukungan Aice terhadap laga FIFA Match Day antara Indonesia melawan Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6).

Aice yang menjadi sponsor resmi pertandingan tersebut, membagikan puluhan ribu es krim dari berbagai varian kepada para penonton. Termasuk berbagai es krim favorit, seperti Aice Blueberry Cookies dan Aice Milk Tea Boba.

Jack Wang menjelaskan, pihaknya selalu berusaha memberikan pengalaman berkesan dalam banyak momen penting sepak bola. Pertandingan ini dinilai sangat bersejarah, karena menjawab penantian panjang 44 tahun untuk bisa menonton pertandingan Timnas kita melawan Tim Tango.

Menurut Wang, karena itulah Aice menyajikan keceriaan dan festive di pertandingan ini.

"Memang sebelumnya, Indonesia dan Argentina sudah sangat lama pernah bertanding. Berhadapan pertama kali dalam Piala Dunia U-20 FIFA 1979 di Jepang. Dikelompokkan bersama Polandia dan Yugoslavia di Grup B, Indonesia finish sebagai juru kunci tanpa raihan kemenangan. Dipimpin Diego Maradona, saat itu Argentina terlalu kuat bagi Indonesia dan menang dengan skor 0-5," kata Wang.

Setelahnya, Indonesia pernah bertemu dengan Argentina sebelum SEA Games 2007. PSSI mengirimkan Timnas Indonesia U-23 beruji tanding lawan Tim U-20 Argentina, yang berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Dr. Jose Luis Meissner Argentina.

Sejak memasuki kawasan GBK, para suporter langsung disuguhi keceriaan dan sukacita di berbagai display dan booth Aice. Kehadiran puluhan Maskot dari produk Mochi Aice yang dinamai Aice Mochi Baby dengan berseragam timnas Indonesia dan Argentina juga ikut menghibur para suporter.

Wang menambahkan, dukungan yang diberikan Aice Group kepada PSSI dalam FIFA Match Day bulan Juni ini, menunjukkan konsistensi Aice Group dalam berkolaborasi bersama seluruh pihak untuk memajukan kualitas sepak bola tanah air secara berjenjang dan merata.

“Aice Group meyakini potensi sektor swasta dapat berperan secara signifikan dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sepak bola nasional yang telah dicanangkan oleh PSSI. Aice Group mengharapkan momen bersejarah ini jadi momentum kita memompa semangat talenta sepak bola tanah air. Perhatian dunia ke tanah air, akan membuka mata para pencari bakat level dunia. Ditambah dengan prestasi gemilang Timnas di Sea Games lalu, akan makin memperkuat perhatian dunia,” ujar Wang. (RO/Z-5)