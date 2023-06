Ziyech akan Bergabung dengan Ronaldo di Al Nassr

PEMAIN Chelsea Hakim Ziyech dikabarkan selangkah lagi menyusul Cristiano Ronaldo memperkuat klub Arab Saudi Al Nassr.

Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023 setelah memperkuat timnas Portugal di Piala Dunia 2022 Qatar.

Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan Ziyech telah menyepakati kesepakatan lisan dengan klub berjuluk Faris Najd itu untuk bergabung selama tiga musim sampai dengan 2026.

"Al Nassr telah mencapai kesepakatan lisan penuh dengan Hakim Ziyech untuk bergabung dengan klub. Persyaratan pribadi disetujui," cicit Romano melalui Twitter, Rabu (21/6) WIB.

"Ziyech akan menandatangani hingga Juni 2026, jika semua berjalan sesuai rencana," lanjutnya.

Pria 30 tahun itu mengabarkan bahwa kesepakatan juga sudah terjadi antara kedua klub dan kini kepindahan pemain timnas Maroko itu tinggal menunggu dokumen untuk ditanda tangani.

"Kesepakatan juga tercapai dengan Chelsea, menunggu untuk mempersiapkan, memeriksa lalu menandatangani kontrak. Here we go," tambah Romano.

Didatangkan Chelsea pada musim 2020/2021, Ziyech telah tampil 107 kali di seluruh kompetisi dengan 14 gol dan 13 assists.

Tiga musim bersama The Blues, mantan pemain Ajax Amsterdam itu mempersembahkan tiga gelar yaitu Liga Champions (2020/2021), Piala Super UEFA (2021), dan Piala Dunia Antarklub (2022).

Adapun, kepindahan pesepak bola 30 tahun itu ke Liga Arab Saudi menyusul N'Golo Kante yang sudah resmi hijrah ke Al Ittihad.

Ziyech juga menyusul dua rekannya yang lain yang dikabarkan telah sepakat pindah ke Liga Arab Saudi yaitu Edouard Mendy ke Al Ahli dan Kalidou Koulibaly ke Al Hilal. (Ant/Z-1)