Koulibaly Dilaporkan Merapat ke Al Hilal

BEK Chelsea Kalidou Koulibaly dikabarkan telah sepakat merapat ke klub Arab Saudi Al Hilal.

Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, Koulibaly telah menyetujui kontrak tiga tahun sampai 2026 dengan klub yang finish pada posisi ketiga Liga Arab Saudi 2022/2023 tersebut.

"Pahami bahwa Al Hilal sekarang mendekati kesepakatan Kalidou Koulibaly, here we go!" tulis Romano di akun Twitter pribadinya, Rabu (21/6) WIB.

"Kesepakatan lisan dicapai dengan Chelsea. Persyaratan pribadi juga menyetujui kontrak tiga tahun," tambahnya.

Pria 30 tahun itu menambahkan biaya kepindahan pemain timnas Senegal itu mendekati 25 juta euro.

"Biaya untuk Kalidou Koulibaly ke Al Hilal akan mendekati 25 juta euro. Klub menyiapkan semua dokumen sekarang di London," lanjut Romano.

Dengan bergabungnya Koulibaly, pemain 32 tahun itu akan bergabung dengan Ruben Neves yang sebelumnya juga dikabarkan telah sepakat bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut.

"Dia akan bergabung dengan Ruben Neves. Kontrak sekarang sedang diperiksa, dan kemudian ditandatangani. Here we go," tambah Romano.

Kepindahan Koulibaly ke Al Hilal menyudahi kariernya bersama The Blues yang hanya bertahan semusim sejak didatangkan dari SSC Napoli pada musim 2022/2023 dengan biaya 38 juta euro.

Bersama klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu, bek kelahiran 20 Juni 1991 tersebut tampil 32 kali di seluruh kompetisi dengan dua gol dan satu assists.

Musimnya bersama Chelsea tidak berjalan mulus karena gagal mempersembahkan trofi dan hanya mengantarkan tim London Biru finish pada posisi 12 Liga Primer Inggris musim lalu. (Ant/Z-1)