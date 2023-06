Mendy Merapat ke Al Ahli

KIPER Chelsea Edouard Mendy dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ahli.

Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kiper asal Senegal itu telah sepakat bergabung dengan Al Ahli dengan durasi kontrak tiga tahun sampai dengan 2026.

"Memahami Chelsea telah mencapai kesepakatan lisan penuh dengan Al Ahli untuk menjual Edouard Mendy," tulis Romano melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (21/6) WIB.

Baca juga: Gabung Manchester City, Mateo Kovacic Sudahi Karier Bersama The Blues

"Mendy menyetujui persyaratan pribadi dengan Al Ahli dalam kontrak tiga tahun, seperti yang diungkapkan minggu lalu."

"Kontrak harus diperiksa, lalu ditandatangani jika semua berjalan sesuai rencana. Here we go," lanjutnya.

Kesepakatan ini menyudahi karier Mendy setelah tiga musim bersama Chelsea.

Baca juga: Chelsea Datangkan Nkunku dari Leipzig

Didatangkan dari Rennes pada musim 2020/2021, kiper 31 tahun itu telah tampil 105 kali di seluruh kompetisi untuk Chelsea dengan catatan 49 cleansheet.

Penampilan apik Mendy berseragam The Blues terjadi pada musim perdananya. Ketika itu, kiper bertinggi 1,94 meter itu tampil 46 kali dengan total nirbobol sebanyak 25 kali.

Penampilan apiknya itu membawa klubnya yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut menjuarai Liga Champions 2020/2021 setelah mengalahkan Manchester City di laga final dengan skor 1-0 lewat gol Kai Havertz.

Setelah menjuarai Liga Champions, Mendy memenangkan trofi lainnya bersama tim London Biru yaitu Piala Super UEFA (2021) dan Piala Dunia Antarklub (2022).

Ia juga turut menyabet gelar individual ketika menjadi pemain terbaik Senegal 2021.

Pada musim 2022/2023, penampilan kiper kelahiran 1 Maret 1992 itu menurun dengan hanya tampil 12 kali di seluruh kompetisi dengan satu cleansheet. Posisi kiper Chelsea pada musim lalu banyak diisi oleh Kepa Arrizabalaga. (Ant/Z-1)