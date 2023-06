The Three Lions Mengamuk di Kualifikasi Euro 2024

INGGRIS mengamuk melumat Makedonia Utara tujuh gol tanpa balas pada laga Grup C kualifikasi Euro 2024 di Stadion Old Trafford, Selasa (20/6) dini hari. Bukayo Saka mencetak hattrick mengantarkan Inggris melanjutkan misi menuju putaran final.

Skuad the Three Lions sejauh ini sempurna mengemas 12 poin dari empat laga dan memuncaki klasemen Grup C. Mereka unggul enam poin dari Ukraina posisi kedua.

Bukayo Saka kembali tampil menjadi bintang pasukan Gareth Southgate sejak Piala Dunia lalu dan kini mengemas tujuh gol dari delapan pertandingan internasionalnya.

Harry Kane juga menorehkan dua gol di laga tersebut sementara gol lainnya disumbangkan Marcus Rashford dan Kalvin Phillips.

"Ini adalah perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat senang. Itu adalah tampilan yang sangat istimewa yang kami tampilkan di sana. Mereka (Makedonia) benar-benar tidak bisa membendung kami," ujar Saka.

Inggris tampil penuh dengan semangat menyerang serta imajinasi tinggi yang berhasil membuahkan hujan gol. Sang pelatih Gareth Southgate puas tim asuhannya trengginas dengan peluang yang ada.

"Kualitas permainan bagus dan finishingnya kejam. Agar para pemain memiliki mentalitas, mereka harus terus bekerja sepanjang musim ini," ucap Southgate.

Kane membuka skor pada menit ke-29 sekaligus mencetak gol internasional keenam berturut-turut dan memperpanjang keunggulan sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang masa.

Tak sampai 10 menit berselang Saka memperbesar keunggulan tuan rumah. Gol Rashford lalu menutup babak pertama 3-0.

Usai turun minum, Saka mencetak gol lagi di menit ke-47 dan ke-51. Phillips kemudian mencetak gol mudah di menit ke-64 kemudian keunggulan Inggris ditutup dengan penalti Kane di menit ke-73.

Southgate mengikuti jejak pelatih Liverpool Jurgen Klopp yang memainkan Trent Alexander-Arnold bukan sebagai bek kanan tetapi gelandang tengah.

Terbukti, Alexander-Arnold menunjukkan visi yang luar biasa dalam membantu lini tengah termasuk satu assist direhkannya untuk gol Saka. (AFP/Z-10)