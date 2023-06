Rumor: Mac Allister Merapat ke Liverpool

GELANDANG Argentina Alexis Mac Allister dikabarkan selangkah lagi akan resmi berseragam Liverpool.

Pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan Liverpool tinggal selangkah lagi menyelesaikan transfer pemain yang meraih trofi Piala Dunia 2022 Qatar tersebut.

Melalui akun Twitter resmi miliknya, Senin (5/6), pria asal Italia itu mengatakan perjanjian Liverpool dan sang pemain sudah terjalin dengan kontrak berdurasi lima tahun sampai dengan 2028.

"Alexis Mac Allister ke Liverpool, here we go! Perjanjian penuh selesai pada kontrak akan berlaku sampai Juni 2028. Kesepakatan lima tahun," tulis Romano.

Setelah kedua klub berdiskusi di beberapa hari terakhir, sang gelandang dikabarkan akan ditebus The Reds dengan nilai transfer kurang dari 60 juta pound sterling.

"Liverpool akan membayar klausul pembelian di hari-hari berikutnya, jauh lebih murah dari biaya 60 juta pound sterling yang dilaporkan," ucap Romano.

Atas kesepakatan yang sudah terjalin itu, Mac Allister akan melakukan tes medis dalam rentang waktu satu sampai dua hari ke depan.

"Tes medis dalam 24/48 jam. Selesai," ujar Romano.

Ketertarikan Liverpool kepada pemain 24 tahun itu menjadi hal yang sangat wajar, mengingat performa sang pemain sangat apik di musim 2022/2023.

Mac Allister tampil gemilang dan menjadi bagian penting La Albiceleste kala menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Pemain kelahiran 24 Desember 1998 itu lalu melanjutkan tren positif membela negaranya di klubnya, Brighton and Hove Albion.

Di bawah asuhan Roberto De Zerbi, dengan 10 gol dan dua assist dari 35 penampilannya di Liga Primer Inggris 2022/2023, Mac Allister menjadi pilar penting The Seagulls yang finis di posisi keenam klasemen akhir, sekaligus membawa klubnya tampil pertama kali di kompetisi Eropa musim depan. Kompetisi antarklub benua biru yang diikuti Brighton musim depan adalah Liga Europa.

Romano juga mengabarkan setelah Max Allister menjalani tes medis pada minggu ini, klub yang bermarkas di Anfield itu akan menambah amunisi baru untuk pemain yang berposisi di lini tengah yaitu Manu Kone dari Borussia Monchengladbach, Kephren Thuram dari OGC Nice, dan Gabri Veiga dari Celta Vigo.

"Setelah Alexis Mac Allister menjalani pemeriksaan medis minggu ini, Liverpool akan fokus pada lebih banyak target untuk membangun kembali lini tengah," kata Romano.

"Percakapan terjadi dengan agen Manu Kone dan Kephren Thuram. Gabri Veiga, dihargai tetapi belum ada tawaran atau pembicaraan yang maju. Selangkah demi selangkah," pungkas Romano. (Ant/Z-1)