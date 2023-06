La Liga Luncurkan Logo Baru

LA Liga meluncurkan logo baru untuk mewakili evolusi yang mereka alami selama 10 tahun terakhir dalam rangka menjadi lebih besar, lebih internasional, dan menjangkau lebih banyak orang daripada sebelumnya.

Dalam keterangan resmi, Senin (5/6), La Liga meluncurkan logo baru dan posisi strategis di bawah slogan The Power of our Futbol, yang berarti Kekuatan Sepak Bola Kita.

Kepala Merek dan Strategi Global La Liga Angel Fernandez mengatakan selama 10 tahun terakhir mereka telah mengambil tanggung jawab untuk menginspirasi orang melalui nilai-nilai positif olahraga mereka.

"Sesuatu yang kami tunjukkan secara konsisten melalui klub kami, penggemar kami, dan seluruh ekosistem kompetisi dan kegiatan terkait," ungkap Fernandez.

"Merek baru ini adalah simbol dari perubahan ini, representasi dari The Power of our Futbol, yang dengannya kami ingin menegaskan kembali kebanggaan menjadi bagian dari kompetisi yang menginspirasi kita semua dan membantu kita tumbuh sebagai manusia dan sebagai masyarakat," sambungnya.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan konteks fitur, logo dan warna, brand yang tadinya ditulis La Liga kini berubah menjadi Laliga yang ditulis sebagai satu kata dengan huruf kapital seluruhnya.

Sebuah kata yang mewakili The Power of our Futbol dan menonjolkan kebanggaan sebagai liga yang mematuhi aturan, bertanggung jawab dalam masyarakat, dan berjuang untuk mengakhiri diskriminasi.

Logo merek baru diwakili oleh inisial LL dan pemilihan logo tersebut terkait dengan dua momen penting di dalam dan di luar lapangan yang mewakili gairah sepak bola.

Warna korporat baru La Liga adalah karang (Pantone Red 032C), yang melambangkan kebanggaan, semangat, energi, dan kegembiraan sepak bola.

Lebih lanjut, identitas visual yang baru akan berdampak tidak hanya kepada 42 klub yang membentuk La Liga, namun lebih dari 185 juta pengguna ruang digital, termasuk para penggemar.

Posisi strategis baru tersebut dan pesannya The Power of our Futbol akan tercermin dalam kampanye citra La Liga berikutnya yang akan diluncurkan pada pertengahan Juni.

Bergabungnya EA Sports sebagai mitra strategis baru, membuat La Liga juga meletakkan dasar untuk merevolusi pengalaman sepak bola mulai musim 2023/24 dan seterusnya dalam upaya mendobrak batasan antara dunia fisik dan virtual, dengan peningkatan dalam penyiaran, dan melalui komitmen berkelanjutan untuk sepak bola akar rumput dari kedua perusahaan. (Ant/Z-1)