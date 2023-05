Beri Inspirasi dan Motivasi untuk Atlet Muda, Erick Thohir Boyong Legenda Sepak Bola Dunia

KETUA Umum (Ketum) PSSI yang hari ini tengah merayakan hari jadinya yang ke-53 tahun terus membuat kejutan untuk para pecinta sepak bola di Tanah Air. Dalam unggahan terbaru di akun pribadinya itu, Erick Thohir mengundang legenda-legenda sepak bola dunia untuk datang ke Indonesia.

Dari postingan yang sudah mencapai 80 ribuan like tersebut, terpampang wajah Juan Sebastian Veron, Roberto Carlos, Eric Abidal dan Marco Materazzi. Mereka berempat akan hadir dalam acara ‘Meet and Greet With The Legends’.

“Empat legenda sepak bola dunia hadir di Indonesia. Roberto Carlos, Marco Materazzi, Juan Sebastian Veron, Eric Abidal. Mereka akan memberikan pelatihan, inspirasi, dan motivasi bagi para atlet muda sepak bola Indonesia. Semangat baru untuk Garuda Muda,” ungkap Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya @erickthohir saat diakses Rabu (31/5).

Baca juga: PSSI: FIFA Matchday untuk Dongkrak Mentalitas Timnas Indonesia

Sosok Erick Thohir memang dikenal memiliki jaringan dan koneksi yang luas di bidang olahraga. Selain itu, di dalam postingan yang diunggah di akun Instagram pribadi Erick Thohir, ada juga ucapan-ucapan dari para legenda yang akan mampir ke Indonesia. Mulai dari Roberto Carlos hingga Eric Abidal.

“Saya akan datang sebagai undangan dari Ketua Umum PSSI bapak Erick Thohir spesial untuk para pesepakbola muda, sampai jumpa Indonesia,” kata pemain yang identik dengan kaki kiri Roberto Carlos di dalam video tersebut.

Baca juga: Jelang Laga Indonesia vs Palestina, PSSI Tinjau Gelora Bung Tomo

Lain halnya dengan Marco Materazzi. Marco datang untuk melihat dan memberikan pelatihan spesial untuk para pesepakbola masa depan di Tanah Air

“Saya akan datang untuk melihat dan memberikan pelatihan spesial untuk para pesepakbola masa depan, sebagai undangan dari bapak Erick Thohir,” kata pemain belakang yang membantu Italia juara pada Piala Dunia 2006 tersebut. (Z-7)