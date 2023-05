Luka Romero, The Next Messi dari Timnas U-20 Argentina

ARGENTINA menang telak 5-0 saat laga melawan Selandia Baru di Piala Dunia U-20 pada Sabtu (27/5) dinihari. Sebuah gol spektakuler dicetak oleh Luka Romero.

Berawal saat Ignacio Maestro Puch memecah kebuntuan dengan menyundul bola umpan silang Brian Aguirre dari tiang jauh, sebelum Gino Infantino mencetak gol kedua karena kerja keras Luka Romero. Sejurus kemudian, Luka Romero dengan kekuatan penuhnya melesakkan bola ke pojok atas gawang dari jarak 25 yard atau 22,86 meter.

Gelandang penyerang itu mulai berlari di areanya sendiri, menghindari dua lawan dan maju ke area lawan dengan kecepatan penuh. Melepaskan tendangan kaki kiri ke sudut dari jarak 25 meter, tidak diragukan lagi itu adalah salah satu gol terbaik turnamen hingga saat ini.

Baca juga : Hasil Piala Dunia U-20, Argentina Juara Grup A!

Di awal babak kedua, Aguirre mengonversi tendangan penalti dengan penuh percaya diri, membuat penjaga gawang Selandia Baru, Kees Sims, salah langkah. Pada menit lain, Alejo Veliz menutup kemenangan dengan menyundul umpan silang dari pemain pengganti, Maximo Perrone.

Pemain Timnas U-20 Argentina, Ignacio Maestro Puch (kiri) dan Luka Romero (tengah) seusai laga melawan Guatemala, pada 24 Mei 2023 dinihari WIB. (Sumber : AFP)

Gol-gol Argentina tercipta dari Ignacio Maestro Puch (pada menit ke-13), Gino Infantino (16), Luka Romero (34), Brian Aguirre (50, penalti) dan Aléjo Veliz (86). Hasil itu membawa mereka lolos ke babak 16 besar dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan.

Baca juga : Piala Dunia U-20 Argentina 2023 Dalam Angka

"Argentina meraih sembilan poin di fase grup untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir," sebut FIFA dalam laman resminya.

Di sisi lain, Selandia Baru kini menghadapi penantian yang menegangkan untuk melihat apakah mereka akan lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia U-20 2023 Argentina.

Siapakah Luka Romero?

Gol spektakuler dan aksinya yang lincah dalam memainkan bola membuat Luka Romero bersinar di lapangan berumput itu. Siapakah Luka Romero? Berikut ini profilnya.

Luka Romero merayakan kemenangan timnya yang sukses membobol gawang Selandia Baru pada laga Piala Dunia U-20 2023 di Argentina, Sabtu (27/5) dinihari WIB. (Sumber : AFP)

Romero saat ini berusia 18 tahun dan bermain di Lazio, salah satu klub sepak bola terbesar di Italia. Ia lahir dari orangtua berkebangsaan Argentina di Durango City, Meksiko.

Sang ayah, Diego, berkarir sebagai pesepak bola profesional. Karena itu, Romero kecil sering berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir ia ke Spanyol, menetap di Formentera, sebuah pulau dekat Mallorca.

Di Pulau Formentera ini, pemuda kelahiran 18 November 2004 itu mulai menjajal sepak bola secara serius. Ia menjadi gelandang serang di klub lokal dan ternyata kemampuan mengolah bolanya, kemampuan kaki kirinya, dan insting mencetak golnya menarik perhatian para pencari bakat.

Di usia 7 tahun, Romero menjalani uji coba dengan Barcelona, tetapi tidak dapat menandatangani kontrak karena dia berusia di bawah 10 tahun dan tidak tinggal di daerah tersebut.

Pada usia 10 tahun tepatnya tahun 2015, dia menandatangani kontrak pemuda selama delapan tahun dengan Mallorca.Dalam empat tahun pertamanya, Romero mencetak 230 gol dalam 108 pertandingan.

Terkesima dengan bakatnya, pelatih Vicente Moreno memanggil Romero untuk berlatih bersama tim utama Mallorca. Peristiwa itu terjadi pada 5 Juni 2020, setelah teror pandemi covid-19 mereda.

Saat itu, performa pemuda berusia 15 tahun tersebut sangat memukau. Ia menjadi pemain termuda yang bermain di lima liga top Eropa.

Ada momen ketika Romero kembali dipanggil saat Mallorca menghadapi Villarreal dan Leganes. Romero tak berhasil masuk tim utama maupun cadangan dalam dua pertandingan tersebut, tapi ia akhirnya bermain ketika Mallorca menghadapi Real Madrid dengan skor 0-2.

Itulah momen debut Luka Romero yang sangat dikenangnya. Pertandingan pertamanya. Ketika itu ia menggantikan Iddrisu Baba. Romero memecahkan rekor Sanson sebagai pemain termuda yang memainkan pertandingan profesional di La Liga.

Tidak hanya itu, Romero memecahkan rekor usia lima liga top Eropa yang dipegang Kalman Gerencseri sejak 1960.

Pada 19 Agustus 2021, Romero yang berusia 17 tahun resmi bergabung dengan tim Serie A Lazio. Gol pertamanya pada November 2022 menjadikannya sebagai pemain muda kelahiran 2004 pertama, yang yang mencetak gol di La Liga.

Momen saat Luka Romero beraksi membela klub Lazio. (Sumber : Instagram)

Pada kejuaraan U-15 di Amerika Selatan 2019, Luka Romero mewakili Argentina dan mencetak dua gol dalam enam pertandingan. Argentina menjadi runner up di kejuaraan itu. Hingga saat ini, di kejuaraan Piala Dunia U-20 Argentina 2023, Luka Romero yang dijuluki 'The Next Messi' atau 'Messi dari Meksiko' itu, menjadi pencetak gol terbanyak ke-8 sebanyak dua gol. (Z-4)