Arsenal Masih Bisa Juara Liga Primer Inggris, kalau...

Kans Arsenal untuk mengangkat trofi Liga Primer Inggris musim ini semakin kecil setelah kalah dari Brighton and Hove Albion pada laga pekan ke-36, Minggu (14/5). Tim asuhan Mikel Arteta dibantai dengan skor 0-3 di kandang sendiri.

Kini, Arsenal yang sempat menguasai puncak klasemen selama 247 hari harus bersiap melepas impian meraih juara.

Jika Manchester City berhasil mengalahkan Chelsea pada Minggu (21/5) pekan depan, sudah dipastikan anak-anak asuh Pep Guardiola yang akan membawa pulang trofi.

Pasalnya, dengan sisa dua pertandingan, Manchester City yang mengantongi 88 poin tidak akan mampu dikejar Arsenal yang baru mengumpulkan 81 poin. Sekalipun City kalah di dua laga terakhir, Arsenal tetap tidak akan bisa mengejarnya.

Kalaupun City bermain imbang saat kontra Chelsea. Kemudian bermain imbang lagi saat menghadapi dua lawan selanjutnya yakni Brighton dan Brentford, mereka juga akan tetap membawa pulang trofi karena pada akhir klasemen City akan memiliki 88 poin.

Arsenal bisa Juara jika...

Arsenal masih bisa juara jika mereka terus menang dalam dua laga terakhir. Itu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.

Namun, tidak hanya itu. Manchester City juga harus kalah dari Chelsea pada pertandingan pekan depan.

Syarat belum selesai. Manchester City pada dua laga setelah melawan The Blues juga harus mengalami satu kekalahan dan satu hasil imbang. Atau lebih bagus kalau kalah dua-duanya.

Pasalnya, kalau di dua laga penutup City bermain imbang, City dan Arsenal akan sama sama mengantongi 87 poin. Namun, puncak akan tetap diduduki City karena unggul jauh dalam selisih gol.

Lawan Manchester City selanjutnya

vs Chelsea (kandang)

vs Brighton (tandang)

vs Brentford (tandang)

Lawan Arsenal selanjutnya

vs Nottingham Forest (tandang)

vs Wolves (kandang)

