Varane Kembali ke Skuad Jelang Laga Lawan Wolves

PELATIH Manchester United Erik Ten Hag mengkonfirmasi bek Raphael Varane yang sudah pulih dari cedera akan kembali ke skuad jelang laga melawan Wolverhampton pada pekan ke-35 Premier League atau Liga Inggris.



The Red Devils yang berambisi memperoleh tiket Liga Champions musim depan bakal memainkan laga kandang di Stadion Old Trafford melawan The Wolves pada Sabtu (13/5) malam WIB.



"Raphael Varane sudah kembali, jadi kami sangat senang. Kami tahu pengalamannya. Dia tahu cara menang. Dia tahu dia bisa membimbing tim. Jadi saya senang dengan itu,"kata Erik Ten Hag dalam konferensi pers sebelum pertandingan melansir laman resmi klub.

Kembalinya Varane menjadi angin segar untuk Manchester United karena menambah amunisi lini belakang yang dalam lima pertandingan terakhir hanya mencatatkan dua cleansheet. Selain itu, The Red Devils baru saja mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Inggris.

Rashford Absen

Meski begitu skuad asuhan Ten Hag dipastikan tidak diperkuat oleh penyerang Marcus Rashford yang mengalami cedera.

"Tetapi kami juga memiliki kabar buruk yaitu Rashford sangat diragukan dan saya tidak berpikir dia bisa dimainkan," ungkap pelatih berkebangsaan Belanda itu.



Pada musim ini, lini depan Manchester United bergantung pada gol-gol Rashford. Di Premier League, pemain asli akademi Manchester United itu telah mengemas 16 gol.

Meski tanpa kehadiran Rashford di lini depan, The Red Devils optimistis meraup tiga poin penuh karena mempunyai catatan apik kala bermain kandang di Premier League dengan mencatatkan 12 kemenangan dan tiga kali seri dari 15 pertandingan.



Manchester United yang kini berada di peringkat keempat dengan perolehan 63 poin berupaya menempel ketat Newcastle yang berada di peringkat ketiga dengan 65 poin dan mengamankan satu tiket Liga Champions musim depan. (Ant/Z-4)