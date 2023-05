Messi Menang Penghargaan Laureus untuk Individu dan TIm

BINTANG timnas Argentina dan Paris Saint-Germain Lionel Messi, Senin (8/5) meraih dua penghargaan Laureus, satu untuk prestasi individu dab satu untuk tim setelah mengantarkan tim Tango menjadi juara Piala Dunia 2022.

Pesepak bola berusia 35 tahun itu membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia di Qatar, Desember lalu setelah menang adu penalti atas Prancis yang berujung penghargaan individu serta tim dalam penghargaan Laureus di Paris.

Penyerang Argentina yang datang ke malam penghargaan kali ini bersama istrinya, Antonela Roccuzzo, sebelumnya, pernah memenangkan penghargaan itu bersama juara Formula 1 Lewis Hamilton pada 2020.

Baca juga: Messi Minta Maaf karena Pergi ke Arab Saudi Tanpa Izin

Di penghargaan kali ini, Messi mengalahkan rekan setimnya Kylian Mbappe yang berhasil mencetak hattrick di laga final Piala Dunia 2022 namun gagal membantu timnas Prancis menjadi juara.

Sprinter Jamaika Shelly-Ann Fraser-Pryce, yang Agustus lalu memenangkan gelar juara dunia kelimanya di nomor lari 100 meter memenangkan penghargaan untuk atlet putri terbaik di dunia.

Adapun juara Amerika Serikat (AS) Terbuka Carlos Alcaraz meraih penghargaan World Breaktrhough of the Year.

Baca juga: Messi Tinggalkan PSG Akhir Musim Ini

Pesepak bola Denmark dan Manchester United Cristain Eriksen meriah penghargaan Comeback setelah kembali bermain usai sempat mengalami serangan jantung di Piala Eropa, dua tahun lalu.

Penghargaan Laureus diberikan setiap tahunnya sejak 2000 dengan pemenangnya dipilih oleh juri yang beranggotakan 71 orang. (AFP/Z-1)