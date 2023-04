Komplek Latihan Dinamo Zagreb Diberi Nama Luka Modric

GELANDANG Real Madrid Luka Modric bakal menjadi nama komplek latihan klub Kroasia Dinamo Zagreb.

Keputusan itu diambil menyusul hasil voting nama komplek latihan di sekitar stadion Maksimir, Zagreb, yang dilakukan oleh suporter pemegang fans token Dinamo Zagreb.

Melansir laman resmi klub, Selasa (18/4), para penggemar bisa memilih empat nama mantan pemain Dinao Zagreb yang berhasil menjadi juara Liga Champions. Mereka adalah Luka Modric, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, dan Mateo Kovacic.

Dari nama-nama tersebut, Modric, yang merupakan kapten timnas Kroasia, memperoleh 44,91% suara. Modric pernah memperkuat Dinamo Zagreb selama lima musim dari 2003 hingga 2008 sebelum pindah ke Tottenham Hotspur.

Nama Modric semakin bersinar ketika dia hijrah ke Real Madrid pada 2012.. Bersama Los Blancos, Modric telah memenangkan lima trofi Liga Champions, tiga gelar La Liga, dan lima trofi Piala Dunia Antarklub.

Modric juga membawa timnas Kroasia untuk pertama kalinya menjadi runner-up Piala Dunia pada 2018. Lalu, Modric sekali lagi membawa negaranya memperoleh tiket semifinal Piala Dunia pada 2022 di Qatar.

Pada 2018, Modric mematahkan dua dekade dominasi gelar individu antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi setelah menjuarai Ballon D'or, Best FIFA Mens Player, dan UEFA Player of the Year.

Pemain berusia 37 tahun itu belum memutuskan pensiun dan kini tengah dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. (Ant/Z-1)