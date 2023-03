Penampilan Saka Saat Inggris Tekuk Ukraina Tuai Pujian

GARETH Southgate melontarkan pujian pada penampilan Bukayo Saka saat timnas Inggris menang 2-0 atas Ukraina dan mempertahankan rekor sempurna di awal kampanye kualifikasi Piala Eropa 2024, Minggu (26/3) malam.

The Three Lions melanjutkan kemenangan atas Italia di laga pembuka Grup C kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan penampilan apik dan meraih kemenangan atas Ukraina lewat gol yang dicetak Saka dan Harry Kane.

Saka merupakan salah satu bintang saat Arsenal memuncaki klasemen Liga Primer Inggris pada musim ini dan menampilkan performa terbaiknya dalam laga di Stadion Wembley.

Umpan dari Saka membawa Inggris unggul lewat gol Kane di babak pertama, tepatnya pada menit 37, saat kapten the Three Lions itu memantapkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak timnas.

Kane telah mencetak sejarah dalam laga melawan Italia ketika mencetak gol ke-54 untuk timnas Inggris untuk melampaui Wayne Rooney sebagai pencetak gol terbanyak the Three Lions sepanjang masa.

Didampingi istri dan anak-anaknya, penyerang Tottenham Hotspur itu menerima sepatu emas sebelum laga melawan Ukraina dan sukses mencetak golnya yang ke-55 di laga tersebut.

Kane memegang peran penting dalam kesuksesan timnas Inggris di melaju ke beberapa turnamen terakhir. Dia mencetak 34 gol di 29 laga kualifikasi.

Di usia 29 tahun, Kane berada di kondisi puncak. Adapun Saka, 21, tengah mulai menunjukan potensinya termasuk kala dia mencetak gol lewat tendangan jarak jauh pada menit 40.

"Saat dia menerima umpan di kotak penalti, Anda tahu dia berpeluang mencetak gol. Apa yang dia lakukan sangatlah berkelas," ujar Southgate mengenai gol Saka.

"Dia membawa banyak hal ke tim ini selama 18 bulan terakhir."

"Kami sempat tidak yakin dia akan mampu mencetak gol namun kini kami sangat optimistis setiap kali dia memiliki peluang," lanjutnya. (AFP/Z-1)