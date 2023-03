FIFA Rilis Lagu Resmi Piala Dunia U-20 Glorious, Gandeng Weird Genius

FIFA meluncurkan preview lagu resmi yang akan mengiringi sepanjang turnamen Piala Dunia U-20 berjudul "Glorious." Lagu ini membangkitkan semangat dan energik yang menggambarkan esensi dari kemenangan dan kejayaan.

Peluncuran lagu dilakukan FIFA bersama grup musik Weird Genius, dan sejumlah penyanyi berbakat Indonesia, yakni Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Jumat (24/3).



Nantinya, Glorious akan menjadi track audio resmi sepanjang turnamen dan mengiringi energi, semangat dan kemeriahan lapangan.

Baca juga : FIFA Lakukan Pengecekan Stadion Piala Dunia U-20 di Indonesia

Saat ini, teaser lagu sudah tersedia saat ini di platform FIFA+ juga semua sosial media FIFA dan pemusik, sementara lagu utuh akan diluncurkan pada 31 Maret 2023 mendatang, bertepatan dengan acara pengundian.

"The Official #U20WC Song preview is here," cuit PSSI sebagaimana dikabarkan dalam Instagramnya.

Baca juga : Hokky Caraka Ingin Cetak Sejarah di Piala Dunia U-20

Dalam cuplikan video nampak para penyanyi muda Lyodra, Tiara dan Ziva menampilkan suara mereka yang aduhai, diiringi dengan elektronik dance musik (EDM) yang menghentak. Lagu yang sangat energik.

Energi yang sama

Weird Genius memiliki lebih dari 2,2 juta subsrcibers di Youtube dan mencapai lebih dari 1 juta pendengar di Spotify tiap bulannya.

Tercatat mereka sudah meraih tiga kali penghargaan Anugerah Musik Indonesia dan lagu paling hit dari mereka "Lathi" merupakan lagu Indonesia yang paling banyak dicari di mesin pencari Google.

"Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami, dan kami tidak sabar menyaksikan turnamen ini di Indonesia. FIFA U-20 World Cup akan diisi oleh talenta muda yang penuh semangat dan lagu kami Glorious sangat cocok dengan energi seperti ini," ujar Weird Genius dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Kami ingin fans Tanah Air bisa merasakan antusias dan semangat yang sama di lagu ini seperti menyaksikan secara langsung pertandingan para calon legenda masa depan."

Penyanyi paling bersinar

Lyodra, Tiara Andini da Ziva Magnolya adalah tiga finalis Indonesian Idol season 10. Saat ini mereka adalah penyanyi muda yang paling bersinar di Indonesia.

Ketiganya memiliki karakter vocal dengan ciri khas masing-masing, dan setiap lagu dan album yang dirilis selalu viral dan masuk ke urutan atas top chart musik di berbagai platform.

Secara total, mereka mencapai 4,5 juta subscriber di Youtube dan 17,2 juta pendengar bulanan di Spotify. Berbagai penghargaan musik baik di ajang nasional maupun internasional juga sudah diraih, termasuk Anugerah Musik Indonesia dan Mnet Asian Music Award.

Piala Dunia U-20 menjadi wadah bagi para talenta muda dunia dan di musim-musim sebelumnya selalu menyajikan berbagai pertandingan besar yang mempertemukan para bintang.

Pada 2019, bintang Manchester City dan Norwegia Erling Haaland meraih Golden Boot, serta rekan setimnya dan juara Piala Dunia Qatar 2022 Julián Álvarez juga bermain membela Argentina.

Pada 2023, turnamen bergengsi itu kembali hadir di Asia Tenggara untuk pertama kalinya sejak Malaysia 1997 silam, dan secara langsung 24 negara akan bertanding untuk sebuah kehormatan menjadi calon legenda masa depan. (Ant/Z-4)