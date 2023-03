Chilwell Mengaku Lebih Siap Mental Setelah Absen di Piala Dunia 2022

BEK kiri timnas Inggris Ben Chilwell, Selasa (21/3), mengatakan absen di Piala Dunia 2022 karena cedera membuat mentalnya menjadi lebih kuat.

Pemain belakang Chelsea berusia 26 tahun itu mengalami cedera hamstring sebelum Piala Dunia 2022 sehingga tidak bisa membela tim besutan Gareth Southgate itu di turnamen di Qatar itu.

Chilwell kembali membela Chelsea pada Februari dan penampilannya bersama the Blues membuatnya dipanggil ke skuat the Three Lions untuk kualifikasi Piala Eropa 2024 melawan Italia dan Ukraina.

"Pastinya secara mental sangat sulit," kata Chilwell ketika ditanya wartawan mengenai absennya dirinya di Piala Dunia 2022 karena cedera.

"Semua pesepak bola melewati periode dalam kariernya ketika mereka menjalani masa yang berat secara mental namun Anda harus tetap kuat dan menjadi lebih kuat di masa depan."

"Saya berusaha melihatnya seperti itu, termasuk absennya saya di Piala Dunia 2022 karena cedera."

"Saya berusaha membuatnya menjadi hal positif agar saya menjadi semakin baik secara mental dan fisik sehingga saat saya bisa bermain kembali saya bisa membantu Chelsea dan timnas Inggris," lanjutnya.

Penantian timnas Inggris untuk menjadi juara sejak 1966 berlanjut setelah anak-anak asuhan Southgate disingkirkan Prancis di perempat final Piala Dunia 2022.

Kembalinya Chilwell dan rekan setimnya di Chelsea, Reece James, menjadi suntikan tenaga di lini belakang timnas Inggris saat mereka memulai kampanye untuk lolos ke Piala Eropa 2024 melawan juara bertahan Italia, Kamis (23/3).

Chilwell akan bersaing dengan bek Manchester United Luke Shaw untuk posisi bek kiri. Sementara James akan berebut posisi bek kanan dengan pemain Manchester City Kyle Walker dan bek Newcastle United Kieran Trippier. (AFP/Z-1)