Ramai Ucapan Selamat dari Legenda Sepak Bola kepada Erick Thohir

TERPILIHNYA Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, mendapat banyak sorotan sekaligus ucapan selamat dari berbagai pihak. Dalam cuitan di akun sosial medianya, Erick membagikan sebuah video dimana dia menerima ucapan selamat dari mantan pesepakbola top Eropa, yaitu Roberto Carlos, Materazzi, John Terry, Javier Zanetti, dan Wesley Sneijder.

Postingan tersebut, telah tayang sebanyak tidak kurang dari 135 ribu tayangan dengan caption “Forever grateful for the support. Thanks guys!”.

“Hair Erick, Selamat dan doa yang terbaik untuk sepakbola Indonesia. Pelukan hangat dari saya, sampai jumpa,” ujar Roberto Carlos dalam video tersebut. “Hai Erick, hai teman saya, Selamat dan doa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Semoga kita bertemu lagi,” ucap Materazzi.

“John Terry disini, saya hanya ingin mengucapkan selamat yang luar biasa, dan mendoakanmu serta sepak bola Indonesia, semua yang terbaik, dan saya harap bisa segera bekerja sama denganmu lagi. Semoga berhasil,” kata John Terry.

“Hai Eric, Selamat. Dan doa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia,” tambah Zanetti. “Hai pak Thohir, Wesley Sneijder disini, selamat sudah menjadi Ketua Umum PSSI, salam dari saya dan semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga berhasil,” cetus Sneijder. (OL-6)