Sepatu Ortuseight El Tiburon V2 Usung Gaya Paduan Klasik dan Teknologi Modern

PRODUSEN perlengkapan olahraga, Ortuseight melengkapi koleksi sepatu edisi musim semi 2023 lewat seri terbaiknya, Ortuseight El Tiburon V2, yang ditujukan untuk para pelaku olahraga baik futsal atau sepak bola.

Menggadang inspirasi desain dari gaya dan permainan bola pada masa lampau, Ortuseight El Tiburon V2 yang memiliki arti kata predator ini seolah mengajak penggunanya untuk merasakan beban khas dari permainan dan para pemain bola zaman dahulu.

Penampilan klasik mengingatkan kembali pada masa ketika sepak bola terasa murni dan permainan dimenangkan oleh pemain terbaik yang memiliki keterampilan dan tekad. Hal ini membuat Ortuseight El Tiburon V2 direpresentasikan dengan aktualisasi desain yang diklaim terkesan timeless, tak kalah ditelan waktu dan tekanan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Ortuseight El Tiburon V2 pula diperkenalkan dengan bahan berkualitas terbaik, dari bagian upper hingga ke outsole. Pada bagian upper material dari Full Grain Leather ditindas dengan through stitching untuk memberi kesan dekoratif yang klasik.

Sementara pada bagian samping terdapat suede quarter logo dengan embroidery outline khas Ortuseight dan printing logo deboss pada bagian tumit belakang yang mencuri perhatian.

Sepatu juga dilengkapi oleh nappa synthetic pada bagian tongue dan outsole dengan teknologi OrtFusion, yaitu sistem pull/stud pada sepatu Ortuseight yang dirancang dengan kombinasi stud pipih/bilah dan bulat bermaterialkan TPU, sangat cocok dijadikan senjata andalan di lapangan karena teknologi ini meningkatkan stabilitas pada kaki saat mencengkram tanah terutama saat posisi berdiri sehingga mengoptimalkan kemampuan pemain dalam bermanuver.

Ortuseight El Tiburon V2 juga diinjeksi dengan teknologi QuickFit, merupakan material pelapis dalam upper sepatu yang lembut agar fitting sepatu pas dan langsung mengikuti bentuk kaki, sepatu pula akan terasa nyaman walau baru. Dilanjutkan oleh teknologi OrtShox, yaitu teknologi pada insole yang di desain mengikuti kontur telapak kaki, sehingga kaki dapat menapak dengan nyaman di bantalan yang empuk namun tetap responsif.

Teknologi itu juga memberikan grip atau cengkraman yang baik dari kaki ke tapak dalam sepatu, mencegah kaki bergeser ketika berlatih yang dapat menyebabkan rawan cedera. Kemudian ada OrtSpine, dimana seperti tulang belakang pada tubuh manusia, teknologi OrtSpine yang terletak pada bagian tengah outsole berfungsi sebagai penopang utama dari outsole untuk menjaga rigiditas atau kekakuan di area belakang dan tengah sepatu, sekaligus fleksibilitas outsole tersebut pada bagian depan sepatu.

OrtSpine berfungsi melindungi tapak kaki dari cedera namun tetap memberikan keleluasaan bagi penggunanya dalam bermanuver secara maksimal.

Tak lupa CumulusFoam serta OrtCurve dibenamkan pula pada seri sepatu futsal Ortuseight El Tiburon V2 IN dan dilengkapi pula dengan material full grain leather dengan midsole Inj. Phylon sekaligus rubber hardness 55.

Tersedia dengan tiga pilihan warna yaitu White/Ortred, Black/Gold, serta Ortred/White dengan harga Rp599.000 pastikan untuk mengenakan Ortuseight El Tiburon V2 dilapangan sebagai tandem berlatih, seperti dilansir Instagram resmi @ortuseight, “Feel the weight of tradition on the feet. The classic looks harken back to a time when football was pure and the game was won with skill and determination. El-Tiburon V2 ?Inspired by the past, ready to face the future.” (RO/OL-7)