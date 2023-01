Polda Jatim tak Keluarkan Izin, Pertandingan Persebaya vs Persikabo Batal

KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur tidak mengeluarkan izin pertandingan antara Persebaya melawan Persikabo 1973 yang akan diadakan pada Sabtu (14/1) mendatang, di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Dengan demikian bisa dipastikan pertandingan batal digelar.

"Hasil rakor tadi begitu, pertandingan Persebaya vs Persikabo tidak ada izin. Alasannya masa pengurusan tidak sesuai Perpol 10/2022. Yakni, pengurusan izin minimal 14 hari," kata Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya Ram Surahman di Surabaya, Kamis (12/1/2023).

Pihak Persebaya telah melakukan rakor dengan kepolisian yang dipimpin langsung Wakapolda Jawa Timur (Jatim), Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Dalam rakor tetap tidak mengeluarkan izin pertandingan di wilayah Jatim untuk tanggal 14 Januari 2023.

Dengan keputusan tersebut, pertandingan antara Persik Kediri melawan Persita Tangerang di hari yang sama otomatis juga batal. "Jadi, di Jatim tidak ada pertandingan," ujarnya.

Persebaya sudah menyampaikan argumentasi bahwa keterlambatan pengurusan izin tak semata kesalahan klub. Karena, jadwal dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) diterima pada 2 Januari lalu.

"Kita baru dapat jadwal awal Januari lalu. Kurang dari 14 hari sesuai syarat Perpol. Sudah kami sampaikan situasinya seperti itu. Tetapi tetap tidak diterima," ucapnya.

Ram mengatakan, bahwa aturan main yang tertuang di Perpol 10/2022 itu, tidak berlaku di luar Jatim, karena beberapa laga tunda bisa digelar. Seperti laga PSS Sleman vs Persija Jakarta pada (8/1), PSIS vs Bhayangkara FC pada (9/1), Barito Putera vs PSM Makassar pada (10/1) dan

laga big match Persib vs Persija yang berlangsung kemarin.

"Kami sudah kirim surat ke LIB menjelaskan situasi yang ada. Kami minta penundaan pertandingan, kemudian pihak Polda Jatim akan meneruskan ke Mabes Polri juga," katanya.

Ram menambahkan, Panpel Persebaya sudah mengantongi sederet dokumen sebagai syarat digelarnya pertandingan, seperti izin Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Gresik terkait penggunaan stadion, termasuk izin wilayah dari Desa, Camat, Koramil dan Polsek Kebomas.

"Sebetulnya secara persiapan sudah lumayan siap. Semua sudah kantongi. Tinggal rekomendasi dari Polres Gresik. Tetapi rakor memutuskan seperti itu. Kami hormati keputusan tersebut. Segera kami bersiap untuk pertandingan selanjutnya," ujarnya. (OL-13)

