Arteta Berharap Anak Asuhnya Pertahankan Ambisi Juara

PELATIH Arsenal Mikel Arteta mendesak timnya agar melanjutkan performa apik untuk bisa meraih gelar juara Liga Premier pertama kalinya sejak 2004, ketika kompetisi papan atas Inggris dilanjutkan kembali seusai jeda Piala Dunia di Qatar 2022.

Arsenal kini dalam prestasi luar biasa, dengan 12 kemenangan dari 14 pertandingan, sebelum liga dihentikan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memungkinkan Piala Dunia pertama yang diadakan saat belahan bumi utara sedang musim dingin.

Sepanjang musim, para penggemar dan pakar telah memperdebatkan apakah jeda Piala Dunia itu akan membantu atau menghambat ambisi klub, dengan Arsenal sekarang tanpa Gabriel Jesus yang dipulangkan lebih awal dari Piala Dunia karena masalah lutut yang dideritanya saat kekalahan mengejutkan Brazil oleh Kamerun.

Arteta, bagaimanapun, berada dalam suasana hati yang baik menjelang kembalinya timnya ke Liga Premier melawan rival sekota London West Ham di Stadion Emirates Senin.

"Anda tahu, saya ingin tim bermain dengan cara tertentu, dan semakin konsisten dengan semakin banyak kami akan menang," katanya kepada Sky Sports, seperti dikutip AFP, Senin.

"Ada kegembiraan, dan kami harus bersemangat dan kita harus menggenggam peluang yang kami miliki di depan kita."

Arsenal saat ini unggul lima poin di puncak klasemen dari juara bertahan Manchester City, yang dijadwalkan mulai kembali berlaga pada Rabu melawan Leeds.

Sedangkan Newcastle kini menduduki peringkat ketiiga dan akan bertandang ke Leicester, Senin.

Magpies terakhir memenangi trofi domestik utama pada tahun 1955 dan mereka sangat ingin mengakhiri kekeringan gelar itu.

Kualifikasi Liga Champions juga tetap menjadi kemungkinan nyata, dengan Tottenham dan Manchester United, masing-masing di urutan keempat dan kelima, bisa mengejar Newcastle.

United, mengingat status mereka, mungkin berada di bawah tekanan terbesar untuk mencapai finis empat besar, meskipun manajer Erik ten Hag mengatakan: "Menurut saya, juga untuk manajer Chelsea (Graham Potter), Newcastle (Eddie Howe), mereka semua berinvestasi banyak dalam skuad mereka. Jadi bagi setiap manajer, itu adalah tekanan besar untuk masuk ke Liga Champions, itu jelas."

Sementara itu, Tottenham akan bertandang ke Brentford dengan manajer Antonio Conte yakin Harry Kane akan melupakan sakit hatinya di Piala Dunia.

Penalti Kane yang gagal saat melawan rekan setimnya di Spurs kiper Hugo Lloris adalah momen kunci dalam kekalahan 1-2 Inggris di perempat final dari Prancis.

"Tidak, sejujurnya (saya tidak khawatir) karena kita berbicara tentang seorang striker kelas dunia," kata Conte.

Lalu Liverpool akan mencoba untuk memulai kembali musim mereka saat bertandang ke Aston Villa pada hari Senin.

Di papan bawah klasemen, Wolves memulai upaya mereka untuk bertahan di liga papan atas di bawah manajer baru Julen Lopetegui.

Mantan pelatih Spanyol dan Real Madrid itu sudah bertugas ketika Wolves menang atas Gillingham di Piala Liga. Kini ia akan memulai debut di Liga Premier saat timnya bertandang ke Everton Senin.

"Bagi saya, satu-satunya tujuan di depan adalah pertandingan berikutnya," kata Lopetegui, yang menggantikan Bruno Lage yang dipecat.

Pertandingan Fulham melawan Crystal Palace pada hari Senin akan menjadi pertandingan pertama mereka sejak kematian legenda klub dan pemenang Piala Dunia 1966 Inggris George Cohen pada usia 83 tahun.

Pimpinan Liga Premier mengumumkan akan ada momen penghormatan sebelum semua pertandingan liga papan atas yang berlangsung antara Boxing Day dan 28 Desember untuk menghormati Cohen, dengan semua pemain dan ofisial mengenakan ban lengan hitam.

Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan depan:

Senin: Arsenal vs West Ham, Aston Villa vs Liverpool, Brentford vs Tottenham, Crystal Palace vs Fulham, Everton vs Wolves, Leicester vs Newcastle, Southampton vs Brighton

Selasa: Chelsea vs Bournemouth, Manchester United v Nottingham Forest.(Ant/OL-4)