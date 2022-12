Hyundai Hadirkan Museum FIFA di Piala Dunia 2022

Hyundai Motor Company menghadirkan Museum FIFA yang dipersembahkan Hyundai di FIFA Fan Festival di Doha, Qatar, sebagai bagian dari kampanye 'Goal of the Century' Piala Dunia FIFA 2022.

Dibuka dengan tema 'Goals Create History', pameran spesial di dalam Museum FIFA ini dipersembahkan untuk mengenang momen dan gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA™.

Hyundai membangun museum FIFA menggunakan teknik konstruksi tanah dengan teknik rammed earth, yang memungkinkan bagian luar bangunan kembali ke alam tanpa menghasilkan limbah saat terurai. Hyundai berkolaborasi dengan Architectural Consulting Group 'Grimshaw' berbasis di Inggris dan Design Agency berbasis di Jerman 'Uniplan' untuk konstruksi pameran ini.

Interior museum dibangun dari bahan yang didaur ulang, dan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari inisiatif 'Goal of the Century' untuk dunia yang lebih berkelanjutan. Eksterior bangunan juga diwujudkan dengan kombinasi tiang gawang lapangan sepak bola yang menjadi satu melambangkan solidaritas dan persatuan menuju 'Goal of the Century'.

Pada acara pembukaan museum, Trofi Pemenang Piala Dunia FIFA™ 2022 juga dipamerkan secara bersamaan di bagian khusus museum ini. Sedangkan, untuk Piala Jules Rimet™, Trofi Piala Dunia FIFA™ asli untuk pergelaran antara tahun 1930 dan 1970 juga dipamerkan bagi para

pengunjung sepanjang pameran berlangsung. Para pengunjung juga dapat melihat tampilan 'Rainbow of Shirts' kaos ikonik dari 32 tim nasional yang berlaga pada ajang Piala Dunia FIFA™ bersamaan dengan pameran khusus didedikasikan untuk setiap peserta Piala Dunia FIFA™ sejak 1930, termasuk benda yang memiliki ciri khas dari masing-masing tim dilengkapi dengan kisah dari setiap barang tersebut.

Selain itu, terdapat pula bagian khusus museum untuk pemutaran film 'The Final' berdurasi 8 menit. Dalam pameran tersebut, Hyundai menampilkan kaos kampanye Goal of The Century yang bertanda tangan Tim Century, bersama dengan tanda tangan dan interpretasi masing-masing anggotanya mengenai 'The Greatest Goal' yang mereka miliki. Hyundai Motor memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mendorong pengunjung bergabung dan menjadi bagian serta mendukung Tim Century untuk dapat berbagi visi dan misi dari inisiatif 'Goal of the Century'.

Untuk merayakan momen ini, Unsoo Kim, Executive Vice President of Hyundai Motor India, Middle East & Africa Strategic Region, dan Jisung Park, anggota Tim Century dan Mantan Kapten Tim Nasional Sepak Bola Korea Selatan, bergabung dalam pembukaan museum bersama Direktur Pelaksana Museum FIFA Marco Fazzone serta tiga Duta Museum FIFA terpilih yakni pemenang Piala Dunia FIFA 2006 Italia Gianluca Zambrotta, pemenang Golden Ball Piala Dunia FIFA 2010 Uruguay Diego Forlan, dan legenda penjaga gawang Swiss Pascal Zuberbühler. "Kami sangat senang dan antusias untuk menyambut para penggemar sepak bola dari seluruh dunia di pameran kami di Doha selama Piala Dunia FIFA 2022™ agar dapat terhubung, terlibat, dan berbagi keajaiban sepak bola bersama", kata Marco Fazzone, Managing Director dari Museum FIFA.