Ambhara Hotel Gelar Nonton Bersama Piala Dunia 2022

MERAMAIKAN hobi penggila bola, Ambhara Hotel Jakarta menggelar Nonton Bersama Piala Dunia 2022.

Hotel yang berada di Jalan Iskandarsyah Raya No.1 Blok M Jakarta Selatan menyediakan fasilitas Nonton Bersama Final Piala Dunia 2022 bagi tamu hotel dan pengunjung hotel.

“Kami telah membayar lisensi resmi untuk nonton bersama Piala Dunia 2022. Untuk memanjakan para tamu Hotel dan tamu regular hotel khususnya para penghobby sepak bola. Serangkaian program terbaik telah kami siapkan untuk mengawal kemeriahan pesta sepak bola empat taunan ini dengan berbagai kegiatan dan acara menjelang dimulainya kick off seluruh 64 pertandingan Piala Dunia," ujar Bacco, Marketing Event & Promotion Manager Ambhara Hotel.

Ambhara Hotel mengadakan NONTON BERSAMA di outlet Dapur Pelangi yang ada di sekitar lobby hotel.

"Syarat khusus tidak ada, kami tidak menentukan persyaratan apapun hanya kami menyiapkan paket all in. Paket all in tersebut, telah dirinci sudah termasuk makanan dan minuman minimal Rp 100.000 per orang," imbuh Bacco.

Penayangan nonton bersama piala dunia dilakukan setiap hari, dari pertandingan babak pertama di mulai hingga final Piala Dunia 2022 di Dapur Pelangi Ambhara Hotel.

“Sejauh ini memang kami jadwalkan nonton bersama semua pertandingan dari pukul 17.00 WIB bahkan yang pukul 02.00 WIB kita sudah prepare. Mengikuti jadwal siaran yang ada,” ujarnya.

Bacco mengatakan, ada paket khusus yang akan diberikan bagi tamu hotel yang menginap dan merencanakan nonton bersama pertanding Piala Dunia 2022.

Paket Nonton bersama sekaligus menginap di Ambhara Hotel “NONTON BERSAMA ROOM PACKAGE” seharga Rp688.000 per Malam sudah termasuk sarapan pagi dan paket nonton bersama untuk 2 orang.

Untuk informasi lebih lanjut dan informasi pemesanan dapat menghubungi di nomor telepon 021 – 2700800 atau whatssapp ke nomor 087777886898

Selain itu, dapat juga mengunjungi akun Instagram @ambharajakarta untuk mengetahui menu promosi terupdate.

"Kami telah memenuhi standar syarat sertifikasi Hotel CHSE dan seluruh staff Ambhara Hotel Jakarta yang telah mengikuti vaksinasi covid-19 hingga booster secara tuntas," Tutupnya. (RO/OL-7)