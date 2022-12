Liga 1 Diizinkan demi Persiapan Piala AFF dan Piala Dunia U-20

PEMERINTAH secara resmi mengizinkan Liga 1 musim 2022-2023 kembali dilanjutkan dengan tanpa penonton. Keputusan tersebut bukan atas desakan pihak mana pun, tetapi hanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD usai mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (5/12) di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

"Jadi intinya kita menyelesaikan sisa-sisa agenda yang sekarang tersisa untuk masa depan persepakbolaan nasional. Karena ini bukan desakan siapa-siapa, bukan desakan PSSI, bukan desakan Liga atau apa, ini untuk kepentingan sepak bola kita secara nasional dan kita akan perbaikinya," kata Mahfud.

Liga 1 dihentikan usai tragedi di stadion Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober lalu. Pemerintah juga sudah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi yang merenggut 135 jiwa meninggal dunia.

Menurut Mahfud, kompetisi sepak bola di Tanah Air dibutuhkan karena akan menghadapi Piala AFF serta persiapan Piala Dunia U-20. Untuk itu, pemerintah mengizinkan dilanjutkannya kompetisi dengan syarat tanpa penonton.

"Mereka mendapatkan atmosfer berkompetisi selayaknya kompetisi secara benar. Sebab, kalau hanya uji tanding atau try out katakanlah ke luar negeri itu tidak seperti atmosfer kompetisi," jelasnya.

Mahfud menegaskan, reformasi sepak bola nasional akan tetap berlangsung sesuai dengan kesepakatan dalam pembicaraan dengan pemerintah, FIFA maupun dengan PSSI.

Selain itu, lanjut dia, temuan dan rekomendasi TGIPF sudah ada yang dijalankan khususnya aturan tentang tata kelola pengamanan pertandingan sepak bola. Salah satunya, Polri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

"Kemudian, stadion-stadion sudah mulai dibangun, disiapkan untuk direnovasi agar memenuhi standar internasional," jelasnya. Mahfud MD juga memastikan proses hukum terkait tragedi Kanjuruhan akan terus berjalan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Perpol Nomor 10 tahun 2022 di dalamnya diatur bagaimana evaluasi, sistem perizinan, metode, dan kesiapan rangkaian pengamanan, mulai dari sebelum, saat kegiatan dan pascakegiatan.

“Semua tentunya dilakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, khususnya terkait dengan aturan FIFA yang keudian kita perjelas, termasuk penggunaan gas air mata," jelas Listyo.

Semetara itu, Menpora Zainudin Amali, menambahkan, ke depannya akan ada evaluasi terkait keputusan-keputusan termasuk soal kehadiran penonton. Zainudin tidak bisa memastikan Liga 1 akan digelar tanpa penonton sampai selesai kompetisi atau hingga putaran pertama selesai.

"Dalam perjalanannya tentu akan ada evaluasi-evaluasi oleh pemerintah, dan pihak Polri akan menunjukkan seperti apa formatnya. Jadi sekarang yang penting maju dulu, jalan dulu, kemudian kita akan evaluasi," jelasnya.

Sebelumnya PT Liga Indonesia Baru (LIB) merencanakan Liga 1digelar secara terpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta hingga putaran pertama selesai. Ada lima stadion yang digunakan, yakni Stadion Sultan Agung (Bantul), Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion M. Soebroto (Magelang), Stadion Manahan (Solo) dan Stadion Jatidiri (Semarang).

Liga 1 musim ini baru memasuki pekan ke-11. Artinya, putaran pertama tinggal menyisakan enam pertandingan lagi. Hari ini, ada empat pertandingan yang dimainkan yakni Bhayangkara FC vs PSS Sleman, Madura United vs PSIS Semarang, lalu PSM Makassar vs Persikabo 1973 partai Persita Tangerang vs Bali United. (OL-4)