Penginvasi Lapangan Piala Dunia 2022 Bela Diri

PRIA Italia yang masuk ke lapangan pertandingan Piala Dunia 2022 mengenakan kaos bertuliskan dukungan terhadap Ukraina dan perempuan Iran membela aksinya tersebut meski dia diganjar larangan menonton laga Piala Dunia selanjutnya dan di tahun-tahun yang akan datang.

Mario Ferri, 35, pesepak bola yang telah beberapa kali melakukan aksi serupa, masuk ke lapangangan di laga antara Portugal dan Uruguay, Senin (28/11), menggunakan kaos berwarna biru dengan tulisan, 'Save Ukraine' di bagian depan dan 'Respect for Iranian Woman' di bagian belakang.

Ferri, yang menjuluki dirinya The Falcon, juga membawa bendera pelangi dengan tulisan, 'Pace', yang berarti damai dalam bahasa Italia.

"Saya kembali," tulis Ferri di akun Instagramnya, Selasa (29/11).

FIFA mengatakan akses Ferri ke stadion Piala Dunia 2022 telah dicabut dan dia dilarang menghadiri laga di Piala Dunia yang akan datang.

Kementerian Luar Negeri Italia mengonfirmasi bahwa Ferry ditahan singkat setelah aksinya masuk ke lapangan namun kemudian dibebaskan.

Kepada 133 ribu followernya di Instagram, Ferry mengaku melakukan aksinya untuk mengirimkan pesan penting, termasuk kepada Iran, "Tempat saya memiliki teman yang menderita dan perempuan tidak dihargai."

"FIFA melarang ban kapten pelangi dan bendera HAM dibawa penonton. Namun mereka tidak bisa melarang saya. Saya bak Robin Hood."

"Save Ukraine. Saya menghabiskan sebulan di Kiev sebagai relawan dan melihat bagaimana warga sipil sangat menderita," lanjutnya.

Dia menambahkan melanggar aturan demi tujuan yang baik bukanlah kejahatan.

Hak kaum gay dan bendera pelangi menjadi masalah yang banyak diperbincangkan di Piala Dunia 2022, yang digelar di Qatar, negara yang menyatakan kegiatan homoseksualitas adalah pelanggaran hukum.

Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Ferri pernah bermain di klub asal Yordania, India, San Marino, Seychelles, dan Swiss, sebagai upayanya bermain di semua benua di dunia.

Pada 2010, Ferri menginvasi lapangan di laga Piala Dunia Antarklub di Abu Dhabi saat Inter Milan berhadapan dengan klub Rep Kongo TP Mazembe sembari mengibarkan syal AC Milan.

Empat tahun kemudian, di Piala Dunia di Brasil, dia menginvasi lapangan di laga antara Belgia dan Amerika Serikat (AS).

Kala itu, kaos Ferri bertuliskan, "Save the children of the favelas", mengacu pada wilayah kumuh di kota-kota Brasil.

Tulisan lainnya adalah 'Ciro lives', untuk mengenang pendukung Napoli Ciro Esposito yang tewas ditembak sebelum laga final Coppa Italia.

Pada 2017, Ferri melemparkan syal Napoli ke wajah pemain Juventus Gonzalo Higuain di laga Napoli melawan Juventus. (AFP/OL-1)