AS Buru Kemenangan Perdana di Piala Dunia 2022

TIMNAS Amerika Serikat (AS) tengah mengejar kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2022, setelah sebelumnya tim berjuluk Star Stripes itu ditahan imbang Wales 1-1 pada laga pembuka fase Grup B, Selasa (22/11).

Dalam laga lanjutan fase grup B, AS selanjutnya akan bersua dengan pemimpin klasemen sementara Inggris. Three Lions -julukan Inggris- memuncaki klasemen setelah membuka perjalanan di Qatar dengan kemenangan meyakinkan 6-2 atas Iran.

Melihat performa fantastis yang ditampilkan Inggris pada laga pembuka, nampaknya skuat asuhan Gareth Southgate itu akan menjadi ujian berat untuk Sam's Army. Strategi terbaik pun harus dipersiapkan dengan matang oleh AS jika mereka ingin memetik kemenangan dari Three Lions.

Berkaca dari hasil imbang melawan Wales, kiper timnas AS Matt Turner menyatakan skuatnya harus memenfaatkan setiap peluang dengan baik pada pertandingan melawan Inggris nanti.

Turner menilai, pada pertandingan melawan Wales, skuatnya kerap kali melewatkan peluang emas yang membuat mereka akhirnya ditahan imbang.

"Saya pikir salah satu hal utama bagi kami adalah kami melewatkan beberapa peluang dalam transisi melawan Wales di babak kedua," kata Turner dikutip dari ESPN, Kamis (24/11).

"Mungkin umpannya sedikit meleset atau waktunya salah dan itu menghilangkan peluang kecil yang Anda miliki di Piala Dunia. Jadi saya pikir kami tahu bahwa kami harus lebih baik dalam transisi melawan Inggris jika kami ingin banyak mencetak gol," jelasnya.

Lebih lanjut, Turner juga meminta skuatnya untuk mewaspadai rekan setimnya di Arsenal yakni Bukayo Saka pada pertandingan melawan Inggris nanti.

Kiper berusia 28 tahun itu menyebut Bukayo merupakan ancaman besar, mengingat pada pertandingan Inggris vs Iran, dia sukses mencuri dua gol.

"Saya pikir cukup jelas. Dia adalah salah satu bintang muda sepak bola dunia dan ancaman besar untuk setiap lawannya. Dia mencetak gol dalam berbagai cara. Dia benar-benar berkembang, dewasa. Dia menjadi lebih kuat dari apa yang saya pahami," sebutnya.

Pertemuan antara Inggris dan AS dalam laga lanjutan fase Grup B Piala Dunia 2022 akan menjadi pertemuan mereka yang keenam kalinya, dengan Inggris berhasil meraih 3 kemenangan, 1 seri, dan 1 kali tumbang.

Kendati lebih sering memetik kemenangan, Inggris sejatinya belum pernah mengalahkan Star Stripes dalam kompetisi resmi, tiga kemenangan sebelumnya direbut lewat laga uji coba.

Sementara The Three Lions justru tercatat kalah 0-1 dari AS saat Piala Dunia 1950, lalu bermain imbang 1-1 di Piala Dunia 2010.

Sementara itu di kubu Inggris, Three Lions nampaknya memiliki sedikit permasalahan jelang pertandingan menghadapi Qatar, saat kapten tim Harry Kane dikabarkan mengalami cedera yang cukup mengkhawatirkan setelah pertandingan melawan Iran.

Kane terlihat sangat kesakitan setelah terkena tekel bek Iran, Morteza Pouraliganji di paruh kedua pertandingan . Dengan cedera yang dialaminya, Kane harus menjalani pemindaian pada pergelangan kakinya.

Belum diketahui secara pasti apakah penyerang klub Tottenham Hotspur itu akan tetap ditutunkan atau tidak, namun berdasarkan informasi terakhir, pesepak bola berusia 29 tahun itu telah menjalani latihan bersama tim.

"Saya pikir dia dalam kondisi baik, jelas sedikit sakit, tapi saya pikir dia baik-baik saja, dia berada di rumput bersama kami (sesi latihan). Itu bagus karena dia kapten kami," ucap kiper Ingris Jordan Lee Pickford.

Terkait pertarungan melawan AS, pelatih Inggris Gareth Southgate meminta agar skuatnya untuk menampilkan pertahanan yang kuat hingga akhir pertandingan. Kebobolan dua gol pada babak kedua saat melawan Iran, di mana salah satunya terjadi pada injury time, hal itu diharapkan tidak kembali terjadi.

"Di akhir pertandingan, kebobolan dua gol dengan cara yang kami lakukan bukanlah level yang kami butuhkan. Kami harus lebih baik saat melawan AS karena mereka akan datang untuk kami dengan kecepatan penuh," jelas Southgate. (ESPN/BBC/OL-1)