Jungkook BTS Hingga Morgan Freeman Meriahkan Pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar

UPACARA pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 berlangsung Minggu (21/11). Selebritas papan atas dunia ikut memeriahkan upacara pembukaan yang berlangsung di Stadion Al-Bayt, Al-Khor, yang memiliki kapasitas 60.000 kursi. Usai acara pembukaan dilanjutkan dengan laga perdana antara tuan rumah Qatar versus Ekuador.

Jungkook, anggota boyband Korea Selatan BTS, menjadi salah satu pengisi acara dalam upacara pembukaan. Penyanyi yang merilis lagu "Left and Right" berkolaborasi bareng Charlie Puth Juni lalu ini akan membawakan soundtrack resmi Piala Dunia Qatar 2022 berjudul "Dreamers". Sedangkan anthem resmi Piala Dunia Qatar 2022 berjudul "Hayya Hayya (Better Together).

Selain Jungkook BTS, berbagai selebriti kelas atas akan turut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2022. Aktor asal Amerika Serikat, Morgan Freeman, akan hadir menyampaikan pidato pembukaan. Rapper asal Amerika Serikat Lil' Baby dan bintang Bollywood dari Kanada Nora Fatehi juga turut memeriahkan upacara pembukaan. (Goal/OL-15)