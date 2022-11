Sejumlah Musisi Menolak, Siapa yang akan Tampil di Pembukaan Piala Dunia 2022?

SEJUMLAH bintang dunia telah menolak tampil di pembukaan Piala Dunia 2022. Saat upacara pembukaan akan digelar besok, Minggu (20/11), masih belum jelas siapa yang akan tampil.

Salah satu bintang yang telah memastikan diri tampil adalah bintang K-Pop Jungkook, anggota grup idola BTS. Dia dilaporkan telah mendarat di Qatar pada Jumat (18/11).

Penyanyi Inggris Robbie Williams, yang tampil di Piala Dunia 2018 juga disebut berpeluang tampil.

Namun, sejumlah musisi lainnya telah dengan tegas mengatakan mereka tidak akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2022 sebagai protes atas catatan HAM Qatar, terutama terkait hak kelompok LGBT.

Berikut adalah musisi yang telah menolak tampil di pembukaan Piala Dunia 2022.

Rod Stewart

Legenda musik rock itu telah dengan tegas mengatakan tidak kepada penyelenggara Piala Dunia 2022.

Kepada The Times, Stewart mengaku ditawarai sejumlah besar uang, lebih dari US$1 juta, 15 bulan lalu. Namun, dia menolaknya.

"Saya menolak. Tidak benar rasanya tampil di sana," tegas penyanyi Inggris berusia 77 tahun itu.

Dia menyebut penghormatan kepada hak asasi manusia sebagai alasan penolakannya.

Dua Lipa

Penyanyi Inggris yang memiliki penggemar besar dari kelompok LGBT sempat disebut akan tampil di pembukaan Piala Dunia. Namun, musisi berusia 27 tahun itu dengan cepat membantahnya melalui Instagram

"Saya tidak akan tampil dan tidak pernah terlibat negosiasi untuk tampil di Qatar," tegas Dua Lipa sembari mengatakan dia memilih mendukung Inggris dari jauh saja.

"Saya akan pergi ke Qatar saat mereka memenuhi janji mereka untuk menghormati HAM ketika mereka ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia," lanjutnya.

Shakira

Nama lain yang disebut-sebut akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2022 adalah Shakira.

Mantan kekasih Gerard Pique itu merupakan penyanyi lagu tema Piala Dunia 2010, Wka Waka (This Time for Africa) dan tampil di Piala Dunia 2014 di Brasil.

Namun, surat kabar Spanyol melaporkan perwakilan Shakira telah memastikan sang penyanyi tidak akan tampil di Qatar tanpa menjelaskan alasannya.

Lil Baby

Rapper Amerika Serikat (AS) Lil Baby merilis salah satu lagu resmi Piala Dunia 2022, The World Is Yours to Take, yang menggunakan irama lagu klasik Tears for Fears, Everybody Wats to Rule the World.

Namun, dia masih bungkam mengenai apakah dia akan tampil di Pembukaan Piala Dunia 2022 atau tidak. (AFP/OL-1)