16 Besar Liga Champions, Peluang Liverpool Balaskan Dendam Ke Real Madrid

LIVERPOOL memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan final Liga Champions musim lalu atas Real Madrid setelah hasil drawing babak 16 besar mempertemukan kedua tim. Satu hal yang tidak bisa dihindari saat The Reds--julukan Liverpool--dalam masa sulit musim ini harus menghadapi juara 14 kali Eropa atau terbanyak sepanjang sejarah.

Undian babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 telah dilaksanakan di kantor UEFA di Nyon, Swiss, Senin (7/11) sore WIB. Leg pertama 16 besar Liga Champions 2022-2023 dijadwalkan berlangsung pada 14-15 dan 21-22 Februari 2023.

Kekalahan 0-1 dalam final di Stade de France, Prancis musim lalu tentu masih menyakitkan untuk Liverpool yang saat itu mengusung ambisi quadruple atau empat gelar dalam semusim.

Musim ini, The Reds terseok di Liga Primer dan masih terpuruk di posisi kedelapan klasemen. Sementara di Liga Champions, Liverpool memenangkan lima dari enam pertandingan grup mereka tetapi kehilangan posisi teratas dari Napoli setelah kalah 4-1 ketika kedua tim bertemu di Italia.

"Jika pertandingan terjadi sekarang, saya pikir itu akan menjadi tantangan nyata bagi Liverpool. Tetapi, mengingat waktu pertandingan di bulan Februari, saya pikir ini adalah momen yang baik bagi Liverpool untuk mencoba memperbaiki apa yang terjadi saat ini dan menempatkan diri mereka di posisi yang lebih baik," kata mantan bek Liverpool, Stephen Warnock.

Di sisi lain, Los Blancos, julukan Real Madrid, belum terkalahkan di La Liga dari 12 pertandingan. Namun, status tak terkalahkan di semua ajang Real Madrid pupus saat dikalahkan RB Leipzig 2-3 dari pada fase grup Liga Champions.

"Ini adalah ulangan final terakhir. Mereka adalah dua tim bersejarah. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi para penggemar. Kami akan menjalaninya dengan penuh antusias. Logikanya kami adalah tim juara dan kami akan mencoba untuk mempertahankan kondisi itu," kata Emilio Butragueno, mantan pemain Madrid yang sekarang menjadi Direktur Hubungan Institusional Los Blancos.

Sementara itu, PSG yang akan menghadapi Bayern Muenchen juga akan meramaikan babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Laga ini juga merupakan ulangan final edisi 2020, di mana Muenchen keluar sebagai kampiun. (AFP/OL-15)

Hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2022-2023

RB Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

AC Milan vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter Milan vs Porto

PSG vs Bayern Muenchen