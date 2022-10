Kemegahan Stadion Piala Dunia Qatar 2022

PIALA Dunia 2022 bakal digelar di Qatar pada 20 November-18 Desember 2022. Sebanyak 32 negara akan berpartisipasi dalam ajang yang digelar empat tahun sekali itu. Sebanyak delapan stadion telah disiapkan tuan rumah sebagai tempat berlangsungnya pertandingan. Stadion-stadion tersebut merupakan yang terbaik serta terbilang sangat mewah dan canggih. Salah satu kecanggihannya ialah memiliki sistem pendingin. Hal itu mengingat Qatar sebagai sebuah negara dengan iklim kering yang panas.

Delapan arena untuk Piala Dunia 2022 Qatar berasal dari stadion baru dan beberapa yang direnovasi serta dibangun kembali. Qatar dilaporkan menghabiskan biaya 140 miliar pounds atau sekitar Rp2.400 triliun untuk pembangunan stadion.

Stadion Lusail menjadi stadion terbesar yang dibangun Qatar untuk persiapan Piala Dunia 2022. Stadion yang pembangunannya dimulai sejak 2017 itu dapat menampung hingga 80 ribu penonton. Bentuk stadion itu mengusung desain dekoratif yang membentuk mangkuk atau bejana khas Arab. Atapnya bisa melindungi penonton dan pemain dari debu ataupun angin.

‘Desain stadion terinspirasi oleh interaksi cahaya dan bayangan yang menjadi ciri sebuah lentera. Bentuk dan fasad Lusail menggemakan motif dekoratif yang rumit pada mangkuk atau bejana yang menjadi ciri zaman keemasan seni serta keahlian di dunia Arab dan Islam’, tulis FIFA terkait Stadion Lusail, dalam laman resminya.

Didesain oleh firma arsitek asal Inggris, Stadion Lusail dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti terdapat sistem pencahayaan canggih yang meniru cahaya lentera hingga teknologi lift canggih. Stadion tersebut juga memiliki jalur khusus yang menghubungkan langsung ke pusat Kota Doha dan Bandara Internasional Hamad.

Pembangunan Stadion Lusail berfokus pada keberlanjutan, berkonsentrasi pada kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Itu menjadikan kota yang mana 200 ribu orang hidup selaras dengan lingkungan dan menikmati warisan stadion spektakuler.

Sistem transportasi di sekitar Stadion Lusail dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan pengunjung. Tersedia jalur trem khusus yang dibuat supaya pengunjung bisa bepergian ke tempat-tempat penting di Lusail dan daerah sekitarnya.

Dengan sederet kemegahannya, Stadion Lusail nantinya akan menggelar beberapa pertandingan besar, antara lain ialah Argentina vs Arab Saudi (Grup C), Brasil vs Serbia (Grup G), Argentina vs Meksiko (Grup C), Portugal vs Uruguay (Grup H), hingga pertandingan semifinal dan final.



Hormati masa lalu



Stadion lainnya yang juga siap menyambut gelaran Piala Dunia 2022 ialah Stadion Al Bayt. Bangunan yang terletak di Kota Al Khor itu merupakan stadion terbesar kedua yang mampu menampung hingga 60 ribu penonton. ‘Stadion ini terinspirasi dari ‘bayt al sha’ar’ yang memiliki arti tenda yang digunakan orang-orang nomaden (cara hidup berpindah-pindah) di Qatar dan wilayah Teluk. Desainnya menghormati masa lalu dan masa kini Qatar’, tulis FIFA.

Stadion Al Bayt memiliki sistem atap yang bisa ditarik. Itu membuat Al Bayt menjadi satu-satunya stadion indoor di Piala Dunia 2022. Selain itu, Stadion Al Bayt dilengkapi dengan sistem pendingin. Bangunan yang pengerjaannya dimulai sejak 2015 dan resmi dibuka pada 2020 itu nantinya bakal menjadi tempat upacara pembukaan dan laga pembuka antara tuan rumah Qatar vs Ekuador. Selain itu, pertandingan semifinal bakal digelar di sana.

Stadion Education City juga menjadi salah satu stadion baru yang dibangun khusus untuk Piala Dunia 2022. Dibangun pada 2016, stadion yang terletak di Kota Al Rayyan itu resmi dibuka pada Februari 2020. Stadion yang mampu menampung hingga 45 ribu penoton itu dijuluki Diamond in the Desert yang artinya ‘Berlian di Gurun’. Detail stadion tersebut memiliki ujung segitiga yang membentuk pola geometris persis seperti berlian.

Arena Piala Dunia 2022 lain yang tak kalah cantik ialah Stadion Internasional Khalifah dan Stadion Al Janoub. Samasama mampu menampung hingga 40 ribu penonton, kedua stadion itu juga dilengkapi fasilitas pendingin. Stadion Internasional Khalifah merupakan stadion yang menjadi kebanggan Kota Doha. Berdiri sejak 1976, stadion itu telah melakukan beberapa kali renovasi, termasuk pada 2014-2017 sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2022.

“Renovasi membuat Stadion Internasional Khalifah menambahkan sebanyak 10.450 kursi penonton. Selain itu, stadion tersebut memiliki fasad baru serta sistem pencahayaan LED baru untuk menambahkan dimensi baru,” jelas FIFA.

Sementara itu, tiga stadion lain yang juga disiapkan Qatar untuk Piala Dunia 2022 ialah Stadion 974, Stadion Ahmad bin Ali, dan Stadion Al Thumama. Ketiga venue itu sama-sama dapat menampung hingga 40 ribu penonton.

Tiga Stadion tersebut dapat dikatakan menjadi stadion paling unik yang dimiliki Qatar untuk Piala Dunia 2022. Stadion Al Thumama memiliki desain yang unik yang mana bangunannya didesain berbentuk seperti gahfiya, yaitu peci atau topi tenun tradisional yang khas digunakan seluruh pria di Timur Tengah.

Sementara itu, Stadion 974 dibangun menggunakan 974 kontainer baja bekas yang dimodifikasi. Karena konstruksinya menggunakan kontainer, Stadion 974 pun menjadi stadion pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang bisa didekonstruksi atau ditata ulang. Sementara itu, Stadion Ahmad bin Ali menjadi bangunan yang dibalut layar multimedia yang bersinar dan dapat berubah warna. (FIFA/R-2)