Angel Di Maria Diskorsing Dua Pertandingan

OTORITAS Serie A Liga Italia, Selasa (20/9) menjatuhkan hukuman skorsing dua pertandingan bagi pemain Juventus, Angel Di Maria. Hukuman diberikan menyusul kartu merah yang diterima pemain Argentina itu saat Juventus kalah 0-1 dari Monza, Minggu (18/9).

Skorsing ini membuat pemain berusia 34 tahun itu akan absen saat Juventus menghadapi Bologna dan AC Milan setelah jeda internasional. Mantan pemain PSG, Real Madrid, dan Manchester United itu diusir keluar lapangan lima menit sebelum turun minum setelah mendapat kartu merah.

Keluarnya Di Maria dinilai menjadi salah satu penyebab kekalahan pertama Juventus di Serie A musim ini tersebut. Di Maria kemudian menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan Juventus tersebuit yang membuat mereka berada di urutan kedelapan dan tujuh poin di belakang pemuncak klasemen Napoli.

Selain Di Maria, Serie A juga menghukum pelatih AS Roma, Jose Mourinho satu pertandingan. Skorsing diberikan setelah pelatih asal Portugal itu mendapat kartu merah dari wasit karena protes keras kepada wasit yang tidak memberikan penalti kepada AS Roma saat menjamu Atalanta. Dalam laga tersebut, AS Roma kalah 0-1. (AFP/OL-15)