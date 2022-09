Hadapi Brentford, Arsenal Siap Kembali Ke Jalur Kemenangan

ARSENAL bakal kembali mengarungi perjalanan di Liga Primer Inggris pada Minggu (18/9) malam WIB. Setelah sebelumnya laga Arsenal pada pekan ketujuh sempat tertunda, menyusul kematian Ratu Elizabeth II.

Pada akhir pekan ini, The Gunners, yakni julukan Arsenal, bakal menyambangi Brentford dengan pertandingan yang akan berlangsung di The Brentford Community Stadium.

Pertandingan ini menjadi momentum bagi Arsenal untuk kembali ke jalur kemenangan. Serta, mengokohkan posisi di puncak klasemen sementara. Sebelumnya, skuad asuhan Mikel Arteta itu kalah dari Manchester United dengan kedudukan 1-3.

"Kami telah menyesuaikan jadwal kami untuk menjadi sekompetitif mungkin untuk hari Minggu. Kami perlu bermain dan kami ingin memainkan pertandingan," ujar Arteta dalam keterangannya, Sabtu (17/9).

Baca juga: Manchester United Akhiri Rekor Sempurna Arsenal

Menghadapi Brentford di Liga Primer Inggris, bukan hal mudah bagi The Gunners. Meskipun, Arenal jauh lebih unggul di klasemen musim ini. Diketahui, Brentford telah memenangkan lima dari enam pertandingan di kandang mereka saat melawan Arsenal.

Arteta mengamini bahwa pertandingan melawan Brentford tidak pernah menjadi hal yang mudah, terutama pada setiap pertandingan di The Brentford Community Stadium.

"Saya pikir mereka adalah tim yang sangat bagus. Saya pikir apa yang telah dilakukan Thomas Frank (pelatih Brentford) dan staf di sana, tidak hanya tahun ini, namun selama bertahun-tahun merupakan hal luar biasa," imbuhnya.

Pada musim lalu, The Gunners dipermalukan dalam pertandingan di The Brentford Community Stadium. Namun, Arteta mengatakan bahwa kondisi skuadnya saat ini berbeda. Dirinya menilai The Gunners telah berkembang pesat sejak awal musim ini.

Baca juga: Pemilik Baru Chelsea Ingin Ada Laga All-Star di Liga Primer Inggris

"Ini adalah Arsenal yang baru. Klub di mana semua orang berkontribusi dengan cara yang benar. Jelas, konteksnya telah berubah sekarang. Lingkungan telah berubah dan kita harus mempertahankannya untuk waktu yang lama," pungkas Arteta.

Sementara, pelatih Brentford Thomas Frank menyebut skuadnya akan berjuang keras dalam pertarungan melawan Arsenal. Kemenangannya musim lalu atas Arsenal, lanjut dia, tidak bisa menjadi jaminan untuk hasil yang baik pada pertandingan besok.

"Ketika kami mengalahkan mereka setahun yang lalu, saya pikir mereka tidak berada di tempat yang sama seperti sekarang. Itu masih merupakan kemenangan fantastis bagi Brentford," tutur Thomas.

Adapun kemenangan Arsenal atas Brentford dalam pertandingan ini menjadi hal penting. Mengingat, The Gunner sudah mulai dihantui Manchester City dan Tottenham Hotspur, yang kian dekat dengan puncak klasemen.(Arsenal.com/Brentfordfc.com/OL-11)