Manchester United Kalahkan Liverpool di Old Trafford

ERIK ten Hag meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer Manchester United setelah Jadon Sancho dan Marcus Rashford mengantarkan Setan Merah menang 2-1 atas Liverpool di Old Trafford dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, Selasa (23/8) dini hari WIB.

Manchester United mengawali laga di dasar klasemen Liga Primer Inggris namun kini naik melewati Liverpool.

Harapan Liverpool untuk menjadi pesaing gelar Liga Primer Inggris musim ini dengan cepat memudar saat anak-anak asuhan Juergen Klopp belum meraih kemenangan sekali pun pada musim ini.

Pendukung Manchester United menggelar aksi protes sebelum laga mengkritik masa kepemilikan keluarga Glazer yang menyebabkan penurunan prestasi di klub tersebut.

Namun, gerakan media sosial yang meminta pendukung memboikot laga di Old Trafford pascakekalahan telak 4-0 di kandang Brentford, pekan lalu, gagal terwujud.

Meski begitu di tengah kegembiraan pascakemenangan pertama atas Liverpool di Liga Primer Inggris sejak 2018, seruan 'We want Glazers out' terdengar jelas selama pertandingan.

Ten Hag memilih untuk mencoret Cristiano Ronaldo dan kapten Harry Maguire untuk laga melawna Liverpool.

Setelah menjadi manajer Manchester United pertama dalam tempo lebih dari satu abad yang kalah di dua laga pertamanya, mantan manajer Ajax itu mendapatkan tanggapan dari para pemainnya yang menampilkan permainan gemilang selama 30 menit pertama laga yang mengejutkan Liverpool.

Buruknya pertahanan Liverpool telah menyebabkan the Reds gagal menang di dua laga pertama musim ini dan mereka gagal memperbaiki hal itu, yang berujung pada gol pembuka Manchester United pada menit 16.

Kerja sama satu dua antara Anthony Elanga dan Christian Eriksen membuka pertahanan Liverpool dan ketika bola diberikan kepada Sancho, dia sukses mengecoh James Milner dan mencetak gol.

Minimnya energi Liverpool di lapangan tengah dengan absennya Thiago Alcantara dan Naby Keita karena cedera kembali terlihat di gol kedua Manchester United ketika sentuhan buruk Jordan Henderson membuat bola direbut Anthony Martial yang mengirimkan umpan matang kepada Rashford, yang mencetak gol pertamanya sejak Januari.

Di sisi lain, David de Gea yang melakukan banyak blunder dalam laga melawan Brentford tampil apik dalam laga melawan Liverpool, salah satunya menahan gempuran Luis Diaz.

Mohamed Salah mencetak gol untuk Liverpool, 10 menit sebelum laga usai, namun gol itu tidak cukup untuk menyelamatkan the Reds dari kekalahan. (AFP/OL-1)