Mitrovic Kubur Ambisi Liverpool di Laga Perdana

LIVERPOOL harus puas bermain imbang 2-2 ketika menghadapi Fulham pada pekan perdana Liga Inggris di Stadion Craven Cottage, London, Sabtu (6/8).



Pada pertandingan ini Fulham unggul berkat dua gol yang dicetak oleh Aleksandar Mitrovic. Sedangkan Liverpool membalas melalui Darwin Nunez serta Mohamed Salah dari titik putih.



Seyogianya, Liverpool di laga ini lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 67 persen penguasaan bola dan melepaskan 11 tendangan yang empat diantaranya tepat sasaran.



Pada babak pertama, Fulham mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu, namun masih belum bisa membongkar lini pertahanan The Reds.



Liverpool sempat memberikan ancaman melalui tendangan dari bek sayap Andrew Robertson namun masih bisa ditepis oleh kiper Fulham Marek Rodak.



Fulham mampu unggul lebih dulu pada menit 32 melalui sundulan striker Aleksandar Mitrovic seusai memanfaatkan umpan silang dari bek sayap Kenny Tete. Skor berubah menjadi 1-0.



Tertinggal satu gol, Liverpool berupaya untuk menyamakan kedudukan. Salah satunya melalui upaya dari tendangan gelandang sayap Luis Diaz yang masih membentur tiang gawang Fulham.



Di sisa waktu babak pertama, Liverpool semakin sering menekan Fulham, sedangkan The Cottagers sesekali memberikan serangan, namun hingga turun minum skor 1-0 tetap bertahan.



Pada babak kedua, Liverpool mengambil inisiatif menyerang untuk menyamakan kedudukan, salah satunya dengan memasukkan penyerang anyar Darwin Nunez.



Fulham mendapatkan peluang terlebih dahulu melalui tendangan penyerang sayap Neeskens Kebano yang masih membentur tiang gawang Liverpool.



Nunez berhasil memberikan dampak langsung dengan memberikan gol penyama kedudukan untuk Liverpool setelah menerima umpan Mohamed Salah pada menit 64 sehingga skor menjadi sama kuar



Pada menit 71, Fulham mendapatkan hadiah penalti setelah Mitrovic dilanggar oleh bek Virgil van Dijk di kotak terlarang Liverpool. Striker Serbia itu maju sebagai algojo dan mampu menaklukkan kiper Alisson Becker sehingga skor berubah menjadi 2-1.



Liverpool merespon dengan berhasil menyamakan kedudukan melalui Mo Salah setelah menerima umpan dari Darwin Nunez sehingga skor berubah menjadi 2-2 pada menit 81.



Di sisa waktu babak kedua, Liverpool semakin bersemangat untuk berbalik unggul. Namun Fulham masih bisa menahan gempuran The Reds sehingga skor sama kuat 2-2 tetap bertahan hingga laga usai. (OL-8)