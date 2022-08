MU Siapkan Tawaran Terakhir untuk De Jong

KLUB Liga Primer Inggris Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan penawaran terakhir mereka untuk memboyong gelandang Frenkie de Jong dari Barcelona pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari Football Espana, Selasa (2/8), diyakini, pada penawaran terakhir ini, Manchester United tidak akan mengubah bayaran transfer untuk Barcelona dan akan lebih berfokus kepada negosiasi langsung dengan perwakilan De Jong.

Barcelona terbuka untuk menjual De Jong dan sebelumnya telah menyetujui tawaran sebesar 63 juta euro (sekitar Rp958 miliar) dari Manchester United, namun sang pemain gagal mencapai kesepakatan dengan Setan Merah.

Di sisi lain, De Jong berkeinginan bertahan di Barcelona dan Blaugrana tengah meminta De Jong untuk menerima pemotongan gaji agar dapat bertahan di Camp Nou.

Barcelona perlu memberikan banyak ruang dalam aspek pengeluaran gaji, terlebih mereka perlu mendaftarkan beberapa pemain anyar yang mereka dapatkan pada musim panas ini seperti Raphinha, Robert Lewandowski, hingga yang terbaru adalah Jules Kounde.

Sejak akhir musim lalu, pemain berusia 25 tahun tersebut kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, terlebih De Jong pernah bermain di bawah pelatih anyar Manchester United Erik ten Hag ketika sama-sama berada di Ajax.

Meski begitu, De Jong diyakini enggan berlabuh ke Manchester United karena dirinya masih ingin tampil di Liga Champions musim ini. Musim ini, Setan Merah hanya akan tampil di Liga Europa.

Demi meyakinkan De Jong, Manchester United siap menjadikan De Jong sebagai penerima gaji tertinggi di Old Trafford dengan membayar sebesar 395 ribu euro atau sekitar Rp6,1 miliar per pekan atau setara dengan 24 juta euro per tahun (sekitar Rp376 miliar).

Bayaran itu akan melebihi beberapa pemain bintang Manchester United lainnya seperti David de Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane, dan Cristiano Ronaldo.

Pada musim lalu, gelandang tengah asal Belanda itu tercatat tampil pada 47 pertandingan bersama Barcelona di segala ajang dan menyumbangkan empat gol serta lima assist dari total 3.527 menit bermain. (Ant/OL-1)