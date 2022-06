Jordi Amat Resmi Gabung ke JDT

JOHOR Darul Ta'zim (JDT) resmi mengumumkan Jordi Amat menjadi rekrutan anyar klub Malaysia itu. Hal tersebut dikonfirmasi melalui unggahan video akun instagram JDT.

Dalam video tersebut, terlihat Jordi Amat memegang jersey JDT dengan nomor punggung 55. Belum jelas durasi kontrak Jordi Amat dengan JDT untuk kesepakatan kali ini.

"Welcome to the home of the Southern Tigers," tulis caption JDT.

Sebelumnya, kabar Jordi Amat ke JDT mendapat perhatian PSSI. Calon pemain naturalisasi itu diharapkan tetap bermain di klub Eropa.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi akan meminta pandangan Shin Tae-yong terkait nasib calon pemain naturalisasi Indonesia.

"Kami sudah ingatkan ke dia, bahwa kamu main di Eropa bagus untuk masa depan ketika kamu di timnas (Indonesia). Sebagaimana pandangan Shin Tae-yong maupun Indra Sjafri dan PSSI. Dia bagus karena berada di Eropa," kata Yunus Nusi.(OL-5)