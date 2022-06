Derby Kalimantan Berakhir Imbang, Persaingan Grup B Piala Presiden Semakin Sengit

PERSAINGAN di Grup B untuk lolos ke perempat final Piala Presiden 2022 semakin sengit setelah Derby Kalimantan antara Borneo FC dan Barito Putera berakhir imbang 0-0. Kedua tim masih berpeluang untuk menjadi juara grup dan masih bisa disalip tim lainnya di posisi runner up.

Awal babak pertama berlangsung dengan tempo lambat dengan kedua tim tak mau terburu-buru dalam membangun serangan. Peluang Barito Putera baru tercipta di menit ke-20. Tendangan bebas Renan Alves membentur tiang gawang Borneo FC yang dijaga Angga Saputro.

Usai jeda, Barito Putera harus main dengan 10 orang setelah menit ke-58, Frank Sokoy mendapat kartu kuning kedua usai melanggar Pato. Unggul jumlah pemain, Borneo FC justru kesulitan mengembangkan permainan.

Hingga peluit panjang, tak ada gol yang tercipta dalam laga Borneo FC vs Barito Putera. Barito Putera ada di puncak klasemen sementara dengan lima poin dari tiga laga. Sementara Borneo punya empat poin dari dua laga.

Tiga tim lainnya, Rans Nusantara, Persija Jakarta dan Madura United masih punya peluang untuk lolos ke babak perempat final.

Sementara itu, empat tim sudah mengunci tiket ke babak perempat final Piala Presiden. Di Grup D, Arema FC sebagai tuan rumah keluar sebagai juara grup dengan enam poin, bersama PSM Makassar yang menjadi runner up dengan empat poin.

Baca juga : Bali United Fokus Pulihkan Fisik Pemain Jelang Piala AFC

Nantinya, Arema akan melawan runner up Grup B. Sementara PSM akan menghadapi juara grup Grup B. Sementara di Grup C, tiket ke perempat final menjadi milik tuan rumah, Persib Bandung yang menjadi juara grup ditemani Bhayangkara FC.

Persib mengemas tujuh poin hasil dua kali menang dan sekali imbang. Berstatus juara grup, Persib dipastikan akan bertemu dengan runner up Grup A. Sementara Bhayangkara FC lolos sebagai runner up grup karena unggul head to head dari Bali United meski nilainya sama empat poin dan selisih gol yang sama.

Bhayangkara FC akan menghadapi juara Grup A. Pelatih Bhayangkara FC, Widodo C Putro menegaskan, akan mengevaluasi tim terutama sektor penyerangan yang dianggap belum padu. Youssef Ezzejjari belum mencetak gol, padahal ia adalah pencetak 19 gol di Liga 1 musim lalu.

“Tentunya kombinasi di depan karena beberapa peluang tidak menjadi gol saya kira itu (evaluasi) dan konsistensi menyerang dan bertahan harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Babak perempat final akan digelar 2-3 Juli mendatang. Di babak ini, format pertandingan dengan sistem gugur sebanyak satu kali pertandingan. Tuan rumah penyelenggara pertandingan di babak perempat final adalah peringkat pertama klasemen akhir babak penyisihan masing-masing grup. (OL-7)