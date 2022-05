Bek Chelsea Antonio Rudiger Merapat ke Real Madrid

BEK Chelsea, Antonio Rudiger, sepakat bergabung dengan juara Liga Spanyol Real Madrid dalam kontrak empat tahun ketika kontraknya bersama The Blues selesai akhir musim ini, lapor Sky Sports seperti dikutip Reuters.



Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengatakan bahwa bulan lalu pemain Jerman berusia 29 tahun itu akan meninggalkan The Blues.



Rudiger bergabung dengan Chelsea dari AS Roma pada 2017 dan memenangkan Piala FA, Liga Champions, Liga Europa, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub bersama tim kota London ini.



Baca juga: Buru Gelar Liga Primer, Liverpool Belum Menyerah Kejar City

Sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah Inggris kepada pemilik Chelsea Roman Abramovich menyusul invasi Rusia ke Ukraina membuat klub ini tak bisa menentukan kontrak atau membeli pemain baru.



Chelsea pekan lalu sudah memastikan bahwa persyaratan telah disepakati dengan konsorsium pimpinan pemilik Los Angeles Dodgers Todd Boehly dan didukung Clearlake Capital untuk akuisisi Chelsea senilai 4,25 miliar pound.



Proposal akuisisi telah dikirimkan kepada pemerintah Inggris dan Liga Premier agar disetujui. (Ant/OL-09)