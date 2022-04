Liverpool Sukses Tundukkan Villarreal

SAAT Liverpool merayakan kemenangan 2-0 atas Villarreal di Anfield di laga leg pertama semifinal Liga Champions, Kamis (28/4) dini hari WIB, sangat tepat pendukung the Reds memilih lagu The Beatles untuk mengiringi pesta kemenangan itu.

Selama beberapa bulan terakhir, para Liverpudlian mengubah lagu I Feel Fine milik Fab Four itu untuk memuja Juergen Klopp.

"Jurgen said to me, you know. We'll win the Premier League, you know. He said so. I'm in love with him and I feel fine," nyanyi para pendukung Liverpool dari The Kop.

Baca juga: Semifinal Liga Champions, Anfield Akan Jadi Neraka Bagi Villarreal

Lagu The Beatles pun tepat kembali dinyanyikan saat Liverpool menundukkan Villarreal, yang memiliki julukan the Yellow Submarine, salah satu judul lagu band asal kota pelabuhan itu.

Di laga leg pertama semifinal Liga Champions kali ini, Villarreal berushaa membuat frustasi Liverpool dengan permainan bertahan yang sukses mengantarkan mereka menyingkirkan Juventus dan Bayern Muenchen di putaran sebelumnya. Namun, the Reds sukses membenamkan kapal selam kuning dengan permainan yang sabar.

Liverpool butuh waktu 53 menit sebelum berhasil menembus pertahanan tebal Villarreal ketika umpan silang Jordan Henderson membentur Pervis Estupinan dan bola bersarang ke gawang the Yellow Submarine.

Dua menit kemudian, Sadio Mane menggandakan keunggulan Liverpool untuk membuat klub Liga Primer Inggris itu semakin dekat melaju ke final Liga Champions ketiga mereka dalam tempo lima tahun terakhir.

Kemenangan itu juga membuat Liverpool semakin dekat dengan sejarah untuk meraih quadruple. Jika berhasil, Liverpool akan menjadi klub Liga Primer Inggris pertama yang melakukannya.

Liverpool telah memenangkan Piala Liga. Mereka juga menduduki peringkat dua klasemen Liga Primer Inggris, terpaut satu poin di belakang pemuncak klasemen Manchester City. The Reds juga akan berlaga di final Piala FA melawan Chelsea. (AFP/OL-1)