Di Laga Pamungkas, Tiga Tim Berjuang Keras Agar Tak Tersingkir dari Liga 1 

TIM Persipura Jayapura akan tampil maksimal di laga pamungkas melawan Persita Tangerang, di di Stadion Kompyang Sujana Bali, Kamis (31/3). Tim Mutiara Hitam--julukan Persipura--harus meraih poin penuh untuk bisa memperpanjang nafas bermain di Liga 1.

Persipura berada di peringkat 16 (zona degradasi) dengan 33 poin. Jika kalah, Mutiara Hitam akan turun ke kasta kedua pada musim depan.

Pasukan asuhan Alfredo Vera ini masih memiliki peluang untuk selamat dari degradasi. Perolehan poinnya tertinggal dua poin dari Barito Putera yang ada di atasnya.

Untuk bisa lolos dari degradasi Persipura juga sangat bergantung dengan tim lain. Tidak hanya hasil dari Barito, namun juga hasil pertandingan terakhir PSS Sleman yang ada di posisi 14 dengan selisih 3 poin. PSS akan menghadapi Persija Jakarta.

"Pertandingan ini kita tahu ini sangat penuh tekanan. Ini pertandingan terakhir untuk kesempatan di Liga 1. Kami akan kerja keras, kerja maksimal untuk dapat tiga poin," kata pelatih Persipura, Alfredo Vera dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/3).

Baca juga: Persib Matangkan Strategi Hadapi Laga Pamungkas Liga 1 2021-2022

Belum terkalahkan dengan hasil empat kemenangan dan dua kali imbang, menjadi bekal positif bagi tim Mutiara Hitam untuk mengalahkan Persita.

Terlebih, produktivitas Persipura di dua pertandingan terakhir cukup baik dengan melesakkan delapan gol ke gawang lawan.

"Pertandingan ini sangat penting. Teman-teman semuanya sudah siap, tiga poin untuk besok," kata pemain Persipura, Elisa Basna.

Sementara itu, pelatih Persita, Widodo C Putro memahami kondisi Persipura saat ini dalam kondisi baik di beberapa pertandingan terakhir. Mereka mewaspadai mental pemain Mutiara Hitam yang sedang berjuang lolos dari degradasi.

"Persipura di pertandingan terakhir sangat semangat sekali untuk mengejar supaya tidak degradasi. Apapun itu kita akan tetap fight besok," kata Widodo.

Widodo menegaskan, apapun hasil pertandingan nanti, itu adalah hasil kerja maksimal Pendekar Cisadane--julukan Persita--. Dia menepis jika ada anggapan Persita mengalah agar Persipura lolos dari degradasi.

"Jadi kalo misalkan kami kalah ya benar benar kami kalah, kalau kami menang ya berarti benar benar menang itu enggak ada cerita di kamus saya (mengalah), saya mempertaruhkan karier saya hampir 20 tahun hanya untuk itu," tegasnya.

Sementara itu, pelatih Barito Putera Rahmad Darmawan menginginkan pemainnya tampil lepas tanpa beban di laga pamungkas melawan Persib Bandung di hari yang sama dengan laga Persipura.

Meski menjadi pertandingan penentu agar bisa tetap bertahan di Liga 1, RD sapaan karib Rahmad Darmawan ingin pemainnya mengeluarkan kemampuan terbaik demi merebut tiga poin.

"Kami tahu ini pertandingan penting sekali untuk tim kami. Saya tidak memberikan tekanan khusus ke pemain, karena saya tahu, tanpa saya bicara pun mereka sangat tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Saya mau buat suasana se-rileks mungkin, sehingga besok mereka mengeluarkan yang terbaik tanpa harus terbebani," kata RD.

RD justru mewaspadai Persib yang akan bermain lepas yang sudah tidak terbebani dengan target juara Liga 1. RD juga respect dengan tekad Persib yang akan tampil maksimal melawan timnya.

"Kemarin mereka masih punya target (juara), untuk merebut poin dan pasti ada tekanan. Da sekarang mereka akan nothing to lose karena sudah lepas dari zona itu. Mereka akan bermain lebih lepas pastinya, itu yang kami prediksi. Menghadapi tim yang nothing to lose bukan perkara mudah," kata RD.

"Saya rasa enggak ada juga kita mau melawan tim yang akan mengalah, dan saya juga tidak akan mau melakukan hal hal seperti itu juga karena ini juga bagian penting dalam berkompetisi. Saya aka respect dengan itu," lanjut RD. (Mal/OL-09)