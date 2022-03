Concave Kolaborasi dengan Mesut Ozil agar Dekat dengan Fan Indonesia

PRODUSEN sepatu dan perlengkapan olahraga, Concave Indonesia, meluncurkan koleksi eksklusif M10 “Gradient” yang merupakan hasil kerja sama dengan bintang sepakbola dunia, Mesut Ozil.

Sepatu merek Concave yang dirilis Jumat, (25/3) ini didesain berdasarkan arahan Ozil sebagai Global Creative Director di Concave Asia.

"Hello guys, I am Mesut Özil. Check out my collaboration with Concave. Assalamualaikum teman-teman semua di Indonesia. Saya ingin memiliki hubungan yang kuat dengan fans Indonesia. Saya berkeinginan untuk membuat sepatu sepakbola sendiri yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Oleh karenanya saya perkenalkan M10,” sapa Ozil ke penggemarnya di Indonesia lewat video Exclusive M10 Collection yang diunggah di Instagram @concaveid, Kamis (24/3).

Concave masuk ke Indonesia sejak 2019, dibawa oleh produsen sepatu asal Tangerang PT Aggiomultimex International Group. Perusahaan tersebut yang memproduksi sepatu Concave di Indonesia.

Concave dan Ozil berupaya lebih mendekatkan diri dengan fans Indonesia lewat lini produk fesyen terbarunya, yakni Athleisure yang tengah menjadi tren. Athleisure sendiri merupakan gaya berpakaian kasual yang biasa digunakan saat berolahraga maupun aktivitas lainnya. Gaya ini dipilih karena sangat simple dan bersifat "Everyday Aesthetic".

Mantan bintang Real Madrid dan Arsenal itu akan memasarkan streetwear brand dengan label M10. Koleksi kolaborasi Concave bersama Mesut Özil ini menyajikan apparel yang tidak hanya nyaman dipakai olahraga namun dapat memberikan kesan yang stylish bagi setiap pemakainya. Produk apparel yang akan rilis dalam koleksi M10 Gradient ini di antaranya sepatu lari M10 Volker Run, Casual T-shirt, Hoodie, atau pun Tracksuit dan Trackpant.

Inisiasi kolaborasi ini berawal dari keinginan Ozil untuk mengembangkan brandnya di kawasan Asia Tenggara.

Bak gayung bersambut, fans Ozil di Indonesia pun sangat antusias untuk menyambut rilis produk M10 ini. Hal ini terlihat dari respons positif para fans ketika Concave Indonesia mengumumkan rencana peluncuran Exclusive M10 Collection di media sosial akun @concaveid.

Concave Indonesia sendiri melihat bila kerja sama ini menjadi angin segar bagi industri sportwear di Indonesia.

"Sepanjang pandemi, industri sportwear di Indonesia sempat menurun, dan kami harap kolaborasi yang akan berjalan selama lima tahun ke depan ini bisa menjadi angin segar bagi kita semua," kata Subagio Lembono selaku CEO PT Aggiomultimex International Group yang juga induk dari Concave Indonesia dalam rilisnya.

Jika Anda tertarik untuk memiliki produk Ozil tersebut, silakan cek di e-commerce kesayangan Anda. (OL-8)