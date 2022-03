Malam Ini, Persib akan Bertemu Persebaya

PERSIB Bandung bakal melakoni laga sengit melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Sabtu (19/3) malam ini. Berdasarkan statistik, dalam lima laga terakhir kedua tim, Persebaya lebih unggul ketimbang Persib. 'Bajul Ijo', julukan Persebaya, berhasil mengalahkan Persib tiga kali.

Sebaliknya, Persib hanya pernah merasakan dua kemenangan. Persib berhasil memenangi laga lawan Persebaya saat Liga 1 musim 2018 putaran pertama. Saat itu, Persib menang 4-3 atas Persebaya pada 16 Juli 2018 di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemenangan lainnya saat melakoni laga lanjutan putaran kedua Liga 1 musim 2019. Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali menjadi saksi kemenangan Persib. 'Maung Bandung' menang 4-1 atas Persebaya pada 18 Oktober 2019.

Sementara itu, Persebaya berhasil menang pada putaran kedua Liga 1 musim 2018. Mereka menang 4-1 atas Persib pada 20 Oktober 2018 di Stadion I Wayan Dipta Bali. Persebaya lalu menggunduli Persib pada putaran pertama Liga 1 musim 2019. Persebaya menang telak 4-0 atas Persib pada 5 Juli 2019 di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemudian, pada putaran pertama BRI Liga 1 2021, Bajul Ijo kembali memenangkan laga.

Pelatih Persib Robert Rene Alberts mengaku masih mengingat rasa sakitnya kalah 3-0 dari Persebaya pada putaran pertama. Persebaya tampil dominan pada pertengahan babak kedua hingga akhir pertandingan saat melawan Persib di pertemuan terakhirnya, di Stadion Maguwoharjo Sleman, 8 Desember 2021.

Taisei Marukawa tampil cemerlang. Pemain asal Jepang itu berhasil mencetak brace ke gawang Persib. Selain Marukawa, Bruno M Soares juga mencetak satu gol ke gawang Persib.

Sebelumnya, pelatih Persib Robert Rene Albert mengatakan Persib bermain konsisten pada babak pertama saat melakoni laga di putaran pertama melawan Persebaya dan awal babak kedua. Namun, pemain sempat lengah hingga tiga gol tercipta saat melawan Persebaya.

"Statistik menunjukkan itu. Masih terlintas dibenak kita, masih sakit mengingat gol tercipta di menit 65. Karena kelengahan, sehingga Persebaya bisa memanfaatkan situasi itu," ujar Rene.

Penyerang Persib David da Silva mengaku siap tempur melawan mantan timnya. David da Silva sebelumnya sempat berseragam 'Bajul Ijo' pada Liga 1 musim 2019-2020. Saat berseragam Persebaya, David da Silva, mampu mencatatkan 15 gol selama satu musim. Usai berseragam Persebaya, pemain yang memiliki nama lengkap David Aparecido da Silva itu menyeberang ke Malaysia. Ia membela Trengganu FC. Kemudian, balik ke Liga 1 Indonesia untuk berkostum 'Maung Bandung'.

David da Silva memang masuk pada putaran kedua BRI Liga 1 2021. Dalam dua pertandingan terakhir yang dijalaninya, David da Silva berhasil mencetak tiga gol, yaitu dua gol melawan Persija, dan satu gol melawan Persiraja. Setelah absen karena cedera. David da Silva mengaku siap melawan Persebaya. Baginya, melawan Persebaya adalah pertandingan besar.

"Kita siap 100 persen, coach punya pemain yang siap bermain besok, lihat berdasarkan strategi. Semuanya siap yang bermain, saya berjanji akan memberikan permainan terbaiknya untuk Persib demi bisa meraih poin penuh saat melawan mantan timnya. Saya sekarang berseragam Persib. Saya akan bermain 100% untuk Persib," ucap penyerang asal Brasil itu.

Rekor lima pertemuan terakhir Persib vs Persebaya, Liga 1 16 Juli 2018, Persebaya (3) vs Persib (4). Liga 1 20 Oktober 2018, Persib (1) vs Persebaya (4). Liga 1 5 Juli 2019, Persebaya (4) vs Persib (0). Liga 1 18 Oktober 2019, Persib (4) vs Persebaya (1), Liga 1 8 Desember 2021, Persib (0) vs Persebaya (3).(OL-5)